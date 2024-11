Wilfred Genee klapt uit de school: 'Waarom mag ik dat niet verder vertellen?'

Wilfred Genee onthult in de online rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside dat hij meerdere keren is gevraagd om deel te nemen aan Wie is de Mol?, maar dat hij daar telkens afwijzend tegenover stond. Sam Hagens, politiek verslaggever, VI-bargast én komend seizoen te zien in het AVROTROS-programma, denkt juist dat de presentator uitstekend tot zijn recht zou komen WIDM?.

In Wie is de Mol? reizen tien Bekende Nederlanders af naar het buitenland om daar allerlei opdrachten aan te gaan waarmee geld wordt verdiend voor de prijzenpot. Eén van hen wordt van tevoren echter aangewezen als saboteur, de kandidaat die erin slaagt deze Mol te ontmaskeren gaat er aan het einde van de rit met de pot vandoor. Hagens is komend seizoen, dat vanaf 4 januari 2025 wordt uitgezonden, te zien in het programma dat eerder enkele seizoenen door zijn eigen vader, journalist Pieter-Jan Hagens, werd gepresenteerd.

Hagens heeft voorafgaand aan zijn deelname moeten tekenen dat hij niets mag loslaten over de opnames en of hij zelf al dan niet de Mol is, op straffe van een enorme boete ('Onder de vijf ton, maar ik heb het niet!'). "Het wordt wel leuk, je moet een keer kijken", zegt Hagens vervolgens tegen Genee. "Kijken je kinderen niet?" De presentator blijkt geen fan van het programma: "Ik vind dat zó'n stom idee. Dat volwassen mensen een of ander kutspelletje gaan spelen met een camera op hun neus, en daar dan helemaal bezeten door raken, zoiets onbegrijpelijks." Hagens spreekt van een 'heftig en intens sociaal experiment' dat juist wel bij Genee zou passen: "Ik denk dat jij het eigenlijk wel heel leuk zou vinden. Jij kan daar heel vervelend doen namelijk, daar ben jij heel goed in! Ik zou een keer meedoen", lacht de politiek verslaggever.

Tina Nijkamp, die vrijdagavond als bargast debuteerde in Vandaag Inside, vraagt Genee vervolgens of hij nooit benaderd is om mee te doen aan WIDM? "Ja, meerdere keren", zegt de presentator, die vervolgens omschrijft hoe hij met omfloerste stem werd opgebeld maar meteen duidelijk maakte: "Nee, ik doe toch niet mee." Aan de andere kant van de lijn werd vervolgens gemeld dat Genee zijn uitnodiging niet verder mag vertellen: "Maar waarom mag ik dat niet verder vertellen? Jij hebt mij toch gebeld, ik heb jou toch niet gebeld?".

