Jurriën Timber beleeft verschrikkelijke start tegen PSG en komt met de schrik vrij: 'Twee keer mazzel'

kreeg eerder deze maand veel complimenten voor zijn optreden in het tweeluik met Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League, maar beleefde dinsdag een dramatische start van het eerste duel met Paris Saint-Germain in de halve finale van het miljardenbal. De verdediger van Arsenal beging alleen in het eerste kwartier al meerdere overtredingen op en mocht niet klagen dat er na een uitgestrekte arm níét naar de stip werd gewezen voor een strafschop voor PSG.

Volg de kraker tussen Arsenal en PSG hier live!

Timber hield zich in de vorige ronde van de Champions League overtuigend staande tegen Vinícius Júnior. Het optreden van de Nederlander in de dubbele ontmoeting met Real Madrid werd alom geprezen. In de halve finale staat Timber voor een nieuwe uitdaging van jewelste. Het is aan hem de taak om de vliegensvlugge Kvaratskhelia af te stoppen. De aanvaller, die in januari de overstap maakte van Napoli naar PSG, is evenals zijn ploeggenoten bij PSG in bloedvorm en bewees dat in de openingsfase van de eerste halve finale in Noord-Londen.

Kvaratskhelia verzorgde de assist voor de vroege openingstreffer van Ousmane Dembélé en kwam vervolgens telkens als winnaar uit de strijd in de duels met Timber. De voormalig Ajacied kwam een aantal keer handen en voeten tekort om zijn directe tegenstander af te stoppen, of dit nou ter hoogte van de middenlijn was, halverwege de eigen helft óf in het strafschopgebied. Timber beging meerdere overtredingen op de Georgiër, maar scheidsrechter Slavko Vincic hield de kaarten op zak én besloot om niet naar de stip te wijzen, nadat Timber Kvaratskhelia met een uitgestoken arm de weg versperde. “Timber twee keer mazzel in een minuut. Eerst geen strafschop na overtreding op Kvaratskhelia, even later geen geel na koekie op dezelfde speler”, zo schrijft voormalig toparbiter Mario van der Ende op X.

Dat Timber zoveel moeite had met Kvaratskhelia, is overigens geen schande. De Georgiër loodste Napoli in het seizoen 2022/23 nog naar de landstitel. Napoli ontving eerder dit jaar een bedrag van zeventig miljoen euro voor de transfer van Kvaratskhelia. In 21 wedstrijden voor PSG was hij goed voor vier doelpunten en vijf assists. Dinsdagavond tegen Arsenal kreeg hij dus een nieuwe assist achter zijn naam.

