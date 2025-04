Henry maakt verdediger belachelijk op live tv – internet ontploft, Sky verwijdert video

Sky Sports heeft een analyse van Thierry Henry verwijderd van X. De Franse oud-topvoetballer uitte bij Monday Night Football stevige kritiek op Manchester United-verdediger , maar kreeg zelf ook de nodige kritiek op zijn analyse.

Henry sprak maandagavond zijn verbazing uit over de reactie van Yoro na het derde doelpunt van Newcastle United tegen Manchester United (4-1). Toen Harvey Barnes scoorde, keek Yoro naar de grensrechter, ogenschijnlijk op zoek naar een vlagsignaal. Dat kwam er niet. Henry dreef de spot met de reactie van zijn landgenoot.

Artikel gaat verder onder video

“Kijk goed naar Yoro. Waar kijkt hij naar? Waar kijk je naar? Je kijkt naar de grensrechter om te zien of hij je misschien gaat redden. Waarom? Geen idee. Ik weet niet of hij dacht dat er sprake was van buitenspel of iets anders. We weten allemaal dat het een doelpunt is, dus waar kijkt hij naar? Ik heb dit nog nooit eerder gezien”, zei Hendry maandagavond.

Henry aangepakt op sociale media

De opmerkingen van Henry leidden tot aanzienlijke kritiek op sociale media. Veel fans vonden zijn analyse onnodig hard en zeiden dat het kijken naar de grensrechter een instinctieve reactie is voor verdedigers in dergelijke situaties. Vanwege de negatieve reacties besloot Sky Sports de clip van hun officiële X-account (voorheen Twitter) te verwijderen. Het fragment blijft echter beschikbaar op de Instagram-pagina.

Op X doken met name Manchester United-fans op het fragment. “"Sky Sports heeft de video verwijderd. Bizarre analyse van Thierry Henry over Leny Yoro", meent een fanaccount, dat de beelden opnieuw deelt en daarmee al 1,5 miljoen weergaven heeft gegenereerd. Een ander fanaccount schrijft: "Kom op Thierry. Verdedigers hebben de reflex om naar de grensrechter te kijken. Henry is een topanalist, maar dit is tenenkrommend."