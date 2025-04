Ten Hag lyrisch over voormalig Ajax-pupil: 'Hij is een soldaat, meedogenloos'

Erik ten Hag is niet verbaasd dat dinsdagavond tot de uitblinkers behoorde bij Arsenal, dat indruk maakte met een 3-0 overwinning op Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League. In gesprek met De Telegraaf gaat Ten Hag in op de kwaliteiten van Timber, met wie hij drie seizoenen samenwerkte bij Ajax.

Timber brak onder Ten Hag door als centrale verdediger, maar bij Arsenal wordt de Oranje-international door Mikel Arteta veelvuldig op de backposities geposteerd. Zo stond Timber dinsdagavond tegenover Vinícius Júnior, algemeen erkend als een van de beste linksbuitens van de wereld. De verdediger had de Braziliaan echter in de tas en krijgt na afloop volop lof toegezwaaid in de Engelse pers. "Hij is zo aggresief en sterk in de duels. Timber vocht door de pijn heen en ging steeds weer de strijd aan op de rechterflank. Het moet echt verschrikkelijk zijn om tegen hem te spelen", schreef The Telegraph bijvoorbeeld.

Ten Hag bekent dat hij de verrichtingen van Timber tegen Real niet live heeft gezien: "Om heel eerlijk te zijn, zat ik Bayern München-Internazionale te kijken", geeft de werkloze trainer toe. "Natuurlijk heb ik wel de samenvatting gezien. En dit seizoen heb ik veel wedstrijden van Arsenal mogen aanschouwen, dus de hoofdrol van Jurriën verrast me niet", aldus Ten Hag. "Je kunt Timber, allebei de Timbertjes trouwens, om een boodschap sturen", vervolgt de eerder dit seizoen door Manchester United ontslagen Ten Hag.

Timber is een van de spelers met wie hij in zijn Amsterdamse periode een bijzondere band opbouwde, zegt Ten Hag: "Jurriën is een soldaat. Meedogenloos en hij weet dat het in het topvoetbal ’eten of worden gegeten’ is. Zo staat hij erin. Hij is proactief, wacht niet af", prijst hij zijn voormalige pupil. Nadat Timbers eerste seizoen in Londense dienst door een zware knieblessure, opgelopen tijdens de eerste speelronde van de Premier League, volledig in het water viel, laat de Nederlander dit seizoen zien waarom Arsenal in de zomer van 2023 een transfersom van 40 miljoen euro voor hem overhad. Volgens Ten Hag gaat de verdediger in de toekomst nóg belangrijker worden voor The Gunners: "Ik ben blij hoe Jurriën zich bij Arsenal manifesteert. Hij is uitgegroeid tot een vaste kracht. En ik weet zeker dat hij langzaam een voortrekkersrol zal pakken."

