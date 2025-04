Ongekende taferelen: complete verbijstering bij Bellingham, Wytse van der Goot schreeuwt het uit

heeft zich in de tweede helft van de ontmoeting tussen Arsenal en Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League ontpopt tot de grote man bij The Gunners. De middenvelder schoot de thuisploeg na een klein uur voetballen al op schitterende wijze op voorsprong uit een vrije trap en deed het nog geen kwartier later nogmaals, maar dan op nóg fraaiere wijze. Wytse van der Goot, commentator bij Ziggo Sport, schreeuwde het uit van enthousiasme.

Real Madrid plaatste zich ten koste van Manchester City voor de achtste finales van de Champions League en rekende in die ronde af met Atlético Madrid. Van harte ging dat niet, want de ploeg van trainer Carlo Ancelotti had er een strafschoppenserie voor nodig. Overtuigend is het sowieso niet wat Real Madrid sinds de jaarwisseling liet zien. Zo leed het begin dit kalenderjaar al een pijnlijke nederlaag tegen FC Barcelona in de finale van de Supercup (2-5). Afgelopen zaterdag ging het in de competitie nog mis tegen Valencia, waardoor de achterstand op koploper FC Barcelona opgelopen is tot vier punten.

Real Madrid had dinsdagavond in de heenwedstrijd tegen Arsenal in de kwartfinales van de Champions League dus nog wat recht te zetten, maar in de tweede helft ging het helemaal mis voor de Madrilenen. Thibaut Courtois hield zijn ploeg in de eerste helft nog een paar keer op de been, maar was na ruim tien minuten voetballen in de tweede helft kansloos op een heerlijke vrije trap van Rice. Daar bleef het niet bij. Rice ging niet veel later opnieuw achter de bal staat en liet Courtois andermaal kansloos met een schitterende knal. Van der Goot wist niet wat hij meemaakte en ging helemaal los, zoals te horen is in de video van Ziggo Sport (van de 2-0). Arsenal denderde door en kwam via Mikel Merino zelfs op 3-0. Een ongekende afstraffing voor Real Madrid in de Champions League.

De 1-0 van Declan Rice tegen Real Madrid:

De 2-0 van Declan Rice tegen Real Madrid:

