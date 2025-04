Journalist pakt Rafael van der Vaart aan na bizarre analyse tijdens Real - Arsenal

Henk Spaan is niet onder de indruk van de ‘analyse’ van Rafael van der Vaart tijdens de rust van de ontmoeting tussen Real Madrid en Arsenal in de Champions League afgelopen woensdag. Van der Vaart richtte zich in zijn kritiek niet alleen tot , maar ook tot . Spaan wijst de voormalig voetballer van onder meer Ajax en Real Madrid echter op de uitstekende cijfers van Saka.

Er werd door velen reikhalzend uitgekeken naar de return tussen Real Madrid en Arsenal in de halve finale van de Champions League. De Spaanse grootmacht had na de 3-0 nederlaag in de heenwedstrijd wat recht te zetten. De Nederlandse kijkers werden door Ziggo Sport warmgemaakt voor een heet avondje in Madrid. Real liet de afgelopen jaren regelmatig zien een achterstand in de Champions League om te kunnen buigen in een overwinning en waarom zou het dit tegen Arsenal niet opnieuw voor elkaar kunnen krijgen? Van der Vaart ging daar echter niet in mee, zo bleek voorafgaand aan de wedstrijd al.

“Dat Van der Vaart slecht had geslapen, bleek meteen bij de voorbeschouwing”, zo schrijft Spaan in zijn rubriek op de website van Het Parool. “Nee, hij voelde niks bij de aanblik van het Bernabéu, en ook dat witte shirt deed hem niks. ‘Jullie willen altijd maar romantiek.’ Zeker, Raf: romantiek is een hoeksteen onder het voetbal.” Van der Vaart kreeg een teleurstellende eerste helft voorgeschoteld. De Madrileense storm kwam er niet en Arsenal bleef vrij eenvoudig overeind. Spelers als Kylian Mbappé, Vinícius Júnior en Bellingham konden hun ploeg niet op sleeptouw nemen. Van der Vaart liet blijken niet onder de indruk te zijn van de Engelsman. “Bellingham is iemand die geen creativiteit heeft, maar hij staat wel op die positie. Natuurlijk is het een powerhouse en geweldig om af en toe naar te kijken, maar vandaag vind ik hem dramatisch spelen.”

Spaan drukt Van der Vaart met neus op de feiten

Spaan is verbaasd over het feit dat Van der Vaart de sterkhouder van Real Madrid ‘alleen maar een powerhouse’ noemde. De voormalig Oranje-international liet zich niet alleen kritisch uit over Bellingham. Zijn landgenoot Saka moest er eveneens aan geloven. De rechtsbuiten was tijdens de heenwedstrijd in Noord-Londen een plaag voor zijn directe tegenstander David Alaba en bezorgde de Oostenrijker in Madrid opnieuw veel problemen. Saka kreeg in de eerste helft vanaf de stip de uitgelezen mogelijkheid om Arsenal op voorsprong te schieten, maar ging daar heel lichtzinnig mee om. “Ik vind dit totale zelfoverschatting. In de zin van: ik ga hier even de show stelen. Terwijl dit een hele normale speler is, die elke dag heel hard zijn best moet doen. Wat hij nu doet, is gewoon echt een schande”, zei Van der Vaart over Saka.

Oók daar heeft Spaan met verbazing naar zitten luisteren. “Een paar cijfers: Saka is 23 jaar, staat voor honderdvijftig miljoen op Transfermarkt. Hij scoorde 12 keer in 43 interlands. In de Premier League dit seizoen 6 goals en 11 assists in 19 wedstrijden”, zo wil Spaan aan de hand van statistieken laten zien dat Saka helemaal geen ‘hele normale speler’ is. Saka zou uiteindelijk alsnog een hoofdrol op zich nemen. De linkspoot chipte Arsenal in de tweede helft heel fraai op voorsprong, waarmee hij definitief een einde maakte aan de remontada-droom van Real Madrid. Dat maakte via Vinícius nog wel gelijk, maar kwam geen moment in de buurt van een spannend slot en ging uiteindelijk ook op eigen veld onderuit tegen Arsenal (1-2).

Van der Vaart was voorafgaand aan de aftrap in Madrid al kritisch over het Real van dit seizoen. Volgens de oud-speler van de Koninklijke hebben de spelers voorin geen klik met elkaar. Dit toonde hij aan met beelden uit de heenwedstrijd tegen Arsenal:

'Ze vinden elkaar niet leuk' 😳

