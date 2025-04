Van der Vaart fileert presentatrices: Hendriks loopt weg, Maddy ‘kan niks’

Hélène Hendriks liep woensdagavond even weg bij de nabeschouwing van de Champions League-wedstrijd tussen Real Madrid en Arsenal (1-2). Rafael van der Vaart maakte een grapje over de presentatrice. Later grapte hij ook over een andere presentatice van Ziggo Sport, Maddy Janssen.

In de nabeschouwing werd de 1-1 van Real Madrid tegen Arsenal besproken. Arsenal-verdediger William Saliba liet zich plots verrassen door Vinícius Júnior, die hem de bal ontfutselde en meteen raak schoot. “Ik heb het vaker gezegd: een beginnende voetballer wil spits worden. Lukt dat niet, dan zak je terug. En als je helemaal geen inzicht hebt, dan word je keeper of verdediger. Hij ziet het helemaal niet aankomen”, zei Van der Vaart.

Hendriks antwoordde: “En als je echt niks kan? Dan word je… Grensrechter?” Van der Vaart reageerde: “Presentatrice.” De analist lachte zelf nog het hardst, terwijl Hendriks ook moest lachen en even wegliep. “Ik wist dat het zou komen. Jongens, zoek het lekker uit!” Daarna richtte ze zich tot de kijker: “Rafael van der Vaart en Theo Janssen maken de uitzending af.”

Later in de nabeschouwing wilde de andere presentatrice, Maddy Janssen, beelden laten zien van de andere wedstrijd tussen Internazionale en Bayern München. Van der Vaart merkte op: “Maddy staat al een half uur te wachten. Zullen we naar Maddy gaan?”

Hendriks merkte dat ze overbodig werd. “Rafael, kondig jij het even aan?”

Van der Vaart: “Maddy, je stond in de rust al klaar, maar toen hadden we te lang gepraat. Ik geef jou nu het podium. Ik wil ook naar huis trouwens.”

Janssen antwoordde: “Ik ben maar een presentatrice, hè.”

Van der Vaart: “Zeker, je kan niet veel, dus laat nu maar zien wat je kan.”

