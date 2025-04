Buitenlandse media kijken ogen uit: grote Nederlandse ster in de Champions League

heeft woensdagavond enorm veel indruk gemaakt in Estadio Santiago Bernabéu. Na een 3-0 zege in eigen huis was Arsenal ook in Spanje te sterk voor Real Madrid: 1-2. Met name het optreden van Timber tegen Vinícius Junior maakt indruk op de Engelse pers.

Na de ruime zege in eigen huis reisde Arsenal met een goede uitgangspositie af naar Madrid. Vooraf werd de thuisploeg nog wel kansen toegedicht, maar de Madrilenen wisten niet echt dreigend te worden. Dat is mede te danken aan het optreden van Timber, die een uitstekende wedstrijd speelde tegen Vinícius. De voormalig Ajacied kan ook in de Britse media op de nodige lof rekenen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Arsenal wint ook in Madrid en knikkert Real uit de Champions League

Zo krijgt Timber van de Daily Express een 9 voor zijn optreden tegen Real Madrid. “Een avond waarop hij volwassen werd in een Arsenal-shirt”, klinkt het. “Hij weigerde Vinícius Junior een centimeter ruimte te geven en wist de Braziliaan uitstekend te dwarsbomen toen hij in de eerste helft het strafschopgebied in ging. Hij durfde ook naar voren te gaan.”

LEES OOK: Real Madrid gebruikt ChatGPT om Arsenal van de leg te krijgen

Ook Arsenal Insider geeft Timber een 9 en roemt zijn ‘uitstekende’ optreden tegen ‘een van de beste vleugelspelers van de wereld’. “In het een-tegen-een verdedigen is Timber een van de besten die er is.” Dat sentiment wordt gedeeld door GiveMeSport, dat Timber beloont met een 8. De London Standard durft Timber zelfs ‘misschien wel de beste speler van Arsenal’ te noemen en geeft de rechtsback ook een 8.

De Daily Mail is een stuk terughoudender in de lof en beoordeelt Timber met een 7. “Zijn vroege overhaaste tackle gaf Vinícius Junior de mogelijkheid door te breken, die daar bijna van profiteerde. Daarna deed hij het prima.”

Lof op social media

Op social media krijgt Timber ook de nodige lof voor zijn vertoonde spel. Zo noemde ESPN hem een ‘muur’, terwijl Ziggo Sport genoot van een duel van de Nederlander met Antonio Rüdiger. Een gebruiker noemt Timber de ‘beste rechtsback ter wereld’, terwijl een ander ziet dat Timber echt ‘aan Vinícius vastgeplakt zit’.

➡️ Meer Arsenal nieuws

👉 Sky Sports heeft een analyse van Arsenal-legende Thierry Henry verwijderd, waarin hij de spot dreef met Leny Yoro. 🔗

👉 Ging Thibaut Courtois in de fout bij de vrije trappen van Declan Rice? Wesley Sneijder komt met een heuse presentatie. 🔗

👉 Analyse: Waarom Arsenals ontmanteling van Real Madrid niet uit de lucht kwam vallen. 🔗

👉 Jurriën Timber speelt sterren van de hemel. "Arsenal moet tien miljoen euro extra aan Ajax schenken." 🔗

👉 Arsenal heeft zich gemengd in de strijd om de handtekening van Jorrel Hato. 🔗