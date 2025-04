Analyse: Waarom Arsenals ontmanteling van Real Madrid niet uit de lucht kwam vallen

Arsenal verraste dinsdagavond vriend en vijand door Champions League-houder Real Madrid op eigen veld met 3-0 te verslaan. Toch kwam deze uitslag niet uit de lucht vallen. FCUpdate vertelt je waarom.

In de laatste drie seizoenen pakte De Koninklijke twee keer de cup met de grote oren en in totaal hebben de Madrilenen al vijftien keer beslag gelegd op de belangrijkste Europese prijs. Voor Arsenal zijn dat cijfers waar men alleen maar van kan dromen: The Gunners mochten nog nooit de Champions League-trofee omhooghouden. Als je die statistieken combineert met de huidige stand van zaken van beide teams in de eigen competitie - Real is nog volop in de strijd om de landstitel, terwijl Arsenal tegen een haast onoverbrugbare achterstand van elf punten aankijkt - was de Spaanse ploeg (weliswaar over twee wedstrijden) vooraf de grote favoriet. En toch is dat niet het hele verhaal. Er zijn meerdere redenen aan te wijzen waarom dit Arsenal Real Madrid kon overklassen.

Champions League-vorm

Zoals gezegd: Real won de vorige editie van het miljoenenbal, maar presenteerde zich dit seizoen nog allesbehalve overtuigend. Uit de eerste vijf wedstrijden van de competitiefase werden slechts zes punten gepakt, waarna het team van Carlo Ancelotti in de gevarenzone belandde. Real won echter de laatste drie duels en mocht zich uiteindelijk op gaan maken voor de play-offs. Daarin werd Manchester City uitgeschakeld, al zijn The Citizens dit seizoen geen schim van het team dat vorig jaar kampioen van Engeland werd. In de achtste finale was stadgenoot Atlético de tegenstander, dat er bij voor zorgde dat Real uitgeschakeld werd. Het was dat Julián Álvarez de bal tijdens de strafschoppenserie twee keer raakte, anders had het Europese avontuur al ten einde kunnen zijn.

Hoe anders verloopt het Champions League-seizoen voor Arsenal. De ploeg van Mikel Arteta won zes van de acht competitiewedstrijden en verloor enkel uit bij Internazionale (waar het waarschijnlijk meer had verdiend). Mede door een uitstekende defensie - slechts drie tegendoelpunten - eindigde Arsenal op een gedeelde tweede plek, waardoor het de play-offronde mocht overslaan. En in de achtste finales deden de Londenaren PSV-fans heel veel pijn, door in Eindhoven met 1-7 uit te halen. Dat was mogelijk een voorbode naar meer.

Arsenal en Real in eigen land

Arsenal en Real Madrid staan in er eigen land heel anders voor. Waar de Madrilenen een achterstand van vier punten op FC Barcelona moeten goedmaken, hebben de Londenaren de titel al uit het hoofd gezet. Het Liverpool van Arne Slot is simpelweg te goed dit seizoen. Dat besef lijkt al een tijdje in de ploeg te zijn geslopen, aangezien de resultaten in de Premier League de laatste tijd niet om over naar huis te schrijven zijn. In de laatste zes duels werd drie keer gelijkgespeeld en een keer verloren, terwijl het League Cup-avontuur tegen Newcastle United ten einde kwam. Wel werd er in die periode dus uitgehaald tegen PSV. Arteta lijkt zijn ploeg bijna volledig te laten focussen op de Champions League, wat ook blijkt uit het feit dat de hij sterspelers Martin Odegaard en Bukayo Saka afgelopen weekend bij Everton (1-1) op de bank liet beginnen.

Real Madrid moet juist nog alle zeilen bijzetten om FC Barcelona bij te halen. Dan komt het 1-2 thuisverlies tegen Valencia, de nummer veertien van LaLiga, van afgelopen weekend helemaal niet gelegen. Vinícius Júnior miste een penalty en de Madrilenen hadden nog genoeg kansen om te scoren, maar Hugo Duro dompelde Madrid met een zeer laat doelpunt in rouw. De defensie - en daarmee de tactische keuzes van Ancelotti - staan onder druk: in de laatste vier wedstrijden in alle competities kregen de Madrilenen acht doelpunten tegen.

De kracht van Arsenal

Arsenal heeft zich de laatste jaren onder Arteta juist ontwikkeld tot een van de beste verdedigingen van Europa. In acht Champions League-duels kreeg de ploeg dus drie goals tegen, in de Premier league 26 in 31 wedstrijden. En vorig seizoen incasseerde de rood-witte formatie slechts 29 tegendoelpunten in 38 competitiewedstrijden. Dat kan een goede graadmeter voor succes zijn, zoals Sir Alex Ferguson ook stelde: "Met de aanval win je wedstrijden, met de verdediging win je prijzen." Die defensieve zekerheid was dinsdagavond duidelijk te zien: Real Madrid werd op slechts 0,50 xG gehouden. Verder oogde Arsenal fris, zelfverzekerd en klaar om de wereld te overtuigen, iets wat ook Thierry Henry aanstipte. De ploeg spaart zich al tijden op voor dit soort avonden en had ook vaker kunnen scoren dan drie keer.

Bij Real is het dit seizoen dus lang niet alleen rozengeur en maneschijn. Met Raul Asencio spelen de Madrilenen noodgedwongen met een nog jonge speler (22) centraal achterin, terwijl het blok op het middenveld van Luka Modric (39) en Edouardo Camavinga (22) de verdediging onvoldoende afschermt. Vinícius, Kylian Mbappé, Jude Bellingham én Rodrygo in één team lijkt wat veel van het goede. En mogelijk sluipt er ook wat arrogantie/tevredenheid in de ploeg, die de laatste jaren zoveel won.

Toegegeven, er waren twee geniale momenten van Declan Rice voor nodig om de defensie van Real definitief te breken, én Arsenal moet volgende week nog een avond in het Santiago Bernabéu overleven, maar de ploeg van Arteta gaf dinsdagavond een duidelijk signaal af. Waar dat toe leidt, gaan we de komende tijd zien.