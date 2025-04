Real Madrid gebruikt ChatGPT om Arsenal van de leg te krijgen

Real Madrid is op X met een duidelijke boodschap gekomen voor Arsenal, namelijk dat negentig minuten in het Estadio Santiago Bernabéu 'erg lang' duren. Daarmee probeert De Koninklijke om de Engelse opponent wat angst aan te jagen voor de return in de kwartfinales van de Champions League.

Arsenal poetste vorige week in het eigen Emirates Stadium titelhouder Real Madrid met forse cijfers van de mat. Mede door twee grandioze vrije trappen van middenvelder Declan Rice werden de Madrilenen getrakteerd op een 3-0 nederlaag. Arsenal verschafte zichzelf daarmee een uitstekende uitgangspositie om voor het eerst sinds het seizoen 2008-2009 de halve finale van de Champions League te bereiken.

Zelf lijkt Real Madrid nog wel te geloven in een zogenaamde 'remontada'. Via X probeert de Spaanse grootmacht de druk alvast wat op te voeren bij Arsenal middels psychologische oorlogsvoering. De Koninklijke plaatste een video op het sociale mediakanaal met daarin een verzoek aan ChatGPT. "Hallo. Kun je dit alsjeblieft in zoveel mogelijk talen vertalen? 'Noventa minuti en el Bernabéu son molto longo'", luidde het verzoek.

Voor ChatGPT was dit natuurlijk een eenvoudige opgave en de OpenAI-dienst komt al snel met vertalingen in onder meer het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Arabisch en zelfs in het Nederlands. "Negentig minuten in het Bernabéu zijn erg lang", luidt de Nederlandse vertaling. Het is duidelijk dat de Madrilenen Arsenal en zijn supporters flink wat angst willen inboezemen.

X reageert met verbazing op post Real Madrid

Op X wordt er door een enkeling ook met verbazing gereageerd op de post van Real Madrid. "Ik heb Real Madrid eerlijk gezegd nog nooit zo nerveus gezien. Normaal gesproken doen het voetbal en de sfeer het woord", klinkt het. Ook een Arsenal-fan is in de pen geklommen op het sociale medium. "We hebben Real Madrid klein laten lijken op het veld, zo veel zelfs dat hun eigen admin op de 'comeback hypetrein' moest springen. Blijf dromen."

