Arsenal wint ook in Madrid en knikkert Real uit de Champions League

Arsenal heeft Real Madrid uitgeschakeld in de kwartfinale van de Champions League met een 1-2 overwinning. Na een 3-0 in Londen was er heel wat voor nodig voor de regerend Champions-League winnaar om de halve finale te bereiken. The Gunners wonnen zelfs in Madrid, met 1-2. scoorde eerst, nadat hij een penalty miste. deed wat terug, maar in de blessuretijd maakte Gabriel Martinelli de winnende.

Heenwedstrijd

Arsenal kwam met een behoorlijk ruime voorsprong naar Madrid. In eigen huis won de ploeg van Mikel Arteta vorige week met liefst 3-0 van de Champions League-houder. Twee rake vrije trappen van Declan Rice en een treffer van Mikel Merino maakten het verschil.

Penalty Arsenal

Al vroeg in de wedstrijd leek Arsenal de wedstrijd definitief in het slot te kunnen gooien. Raúl Asencio hield Merino vast tijdens een corner en bleek na het checken van de VAR een overtreding gemaakt te hebben. Hoewel werkelijk niemand in het stadion iets gezien had, gaf scheidsrechter François Letexier geel en een strafschop aan de 22-jarige Spanjaard. Saka trad aan om de penalty te nemen, maar stiftte de bal half-hoog, zodat Thibaut Courtois makkelijk kon redden.

Penalty Real Madrid

In de 23ste minuut leek ook Real Madrid een penalty te krijgen. Rice zou Antonio Rüdiger vastgehouden hebben. Letexier wees resoluut naar de stip, maar na minutenlang overleg werd de Fransman naar het scherm geroepen. De conclusie: geen strafschop. De eerste helft eindigde na veel spektakel in 0-0.

Bukayo Saka

In minuut 65 bezegelde Saka het lot van dit tweeluik, met de 0-1. Een assist van Merino zette de ster van Arsenal voor Courtois, waarna Saka wraak nam op keeper door ditmaal wel met een stiftje te scoren.

Gelijkmaker

Twee minuten later, maar meer dan twee minuten te laat werd Real Madrid pas echt wakker. Arsenal-verdediger William Saliba verslikte zich op de rand van zijn eigen zestienmeter in de bal, waarna Vinícius Júnior de fout genadeloos afstrafte. De stand in Madrid werd 1-1, maar over twee wedstrijden was Arsenal nog steeds ruim in het voordeel.

Winnende goal

Real Madrid deed niets meer terug tegen een sterke Arsenal-defensie, waarin Jurriën Timber zich negentig minuten lang van zijn beste kant heeft laten zien. Arsenal won de wedstrijd in de blessuretijd uiteindelijk zelfs, via een counterende Martinelli. De 1-2 eindstand in Estadio Bernabeu betekent dat Arsenal de titelhouder in de Champions League, Real Madrid, heeft uitgeschakeld.

Halve finale

Arsenal treft Paris Saint-Germain in de halve finales. Dat tweeluik vindt plaats op 29 april in Londen en 6 mei in Parijs. Dat belooft een interessante ontmoeting te worden. Arsenal en Paris Saint-Germain wonnen allebei nog nooit het grootste clubtoernooi van Europa. Wel speelden ze allebei al eens de finale. Arsenal verloor in 2006 van FC Barcelona, in 2020 ging PSG ten onder tegen Bayern München.

