LIVE Champions League: PSG heerst tegen Arsenal, maar vergeet afstand te nemen

PSG kon dit seizoen eveneens al op veel complimenten rekenen. De Parijzenaren kroonden zich zonder al te veel moeite tot kampioen van Frankrijk. In de Champions League rekenden ze in de tussenronde overtuigend af met landgenoot Stade Brest (10-0 over twee wedstrijden) en een ronde later verbaasden ze vriend en vijand door Liverpool uit het toernooi te knikkeren.

In de kwartfinale kwam PSG met de schrik vrij. Na de 3-1 overwinning op Aston Villa in de heenwedstrijd, leek de formatie van coach Luis Enrique al met minstens één been in de halve finale te staan. Maar niets bleek minder waar. De return in Birmingham werd een waar spektakel. PSG kwam op een vroege 0-2 voorsprong, maar Aston Villa knokte zich terug en ging op een gegeven moment met 3-2 aan de leiding. De Britten hadden nog één doelpunt nodig voor een verlenging, maar dat kwam er niet.

PSG hield stand en plaatste zich zodoende voor de halve finale, waarin het dus moet zien af te rekenen met Arsenal.