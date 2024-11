Wilfred Genee leest live op tv appje van John de Mol voor: 'Hij vraagt of jij verwijderd kan worden'

Wilfred Genee heeft vrijdagavond live in de uitzending van Vandaag Inside een app-bericht van John de Mol voorgelezen. De Talpa-baas vraagt daarin aan de presentator of Tina Nijkamp, die voor het eerst haar opwachting mocht maken als bargast in de talkshow, uit de uitzending verwijderd kan worden.

Nijkamp is voormalig programmadirecteur van SBS en geldt tegenwoordig als autoriteit op het gebied van kijkcijfers. Daarover - en tal van andere ontwikkelingen in de televisiewereld - publiceert de Omroepvrouw van het jaar 2008 veelvuldig via haar Instagram-pagina en maakt ze bovendien een dagelijkse podcast, Tina's TV Update.

Bij haar debuut in VI krijgen Genee, Johan Derksen en René van der Gijp de nodige lof toegezwaaid door Nijkamp. Het trio trekt doorgaans boven de één miljoen kijkers en heeft bovendien een hoog marktaandeel in de (voor adverteerders) belangrijkste doelgroep. Derksen stelt in de uitzending dat het VI-trio ' onderbetaald wordt' door De Mol, een zienswijze die Nijkamp beaamt: "Het klopt wel. Ik heb een keer een berekening gemaakt...", waarop Van der Gijp haar onderbreekt om te zeggen dat De Mol zijn televisie even uit moet zetten, tot hilariteit van de hele tafel.

Nijkamp vervolgt: "Ik heb berekend hoeveel een talkshow gemiddeld kost en hoe vaak jullie daar zitten. Dat is vaak, zo'n 200 tot 220 keer per jaar. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kom ik op 2 tot 2,5 miljoen euro per jaar. Dat is eigenlijk niet eens zo'n gek bedrag voor het feit dat jullie hier zó vaak zitten." De voormalig programmadirecteur vergelijkt het bijvoorbeeld met Caroline Tensen, die jaarlijks 'een paar ton' verdient voor het programma 1 tegen 100, waarvan een compleet seizoen in drie dagen wordt opgenomen. De Mol heeft overduidelijk niet naar het dringende advies van Van der Gijp geluisterd en is wél blijven kijken, zo blijkt even later als Genee zijn telefoon erbij pakt. "Ik krijg een appje binnen van John de Mol, of jij verwijderd kan worden", leest de presentator vol. "Sorry, John!", lacht Nijkamp.