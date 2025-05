Kassa rinkelt bij Feyenoord: '100 miljoen euro'

Feyenoord gaat de clubkas deze zomer flink spekken, is de verwachting van Martijn Krabbendam. De clubwatcher houdt rekening met een totaalbedrag van honderd miljoen euro aan uitgaande transfers, zei hij vrijdagavond bij Vandaag Inside.

FCUpdate zette deze week al op een rij welke spelers zouden kunnen vertrekken. De verwachting van Krabbendam is dat Hancko en Paixão waarschijnlijk verkocht zullen worden. De Slowaakse verdediger wordt begeerd door het kapitaalkrachtige Al-Nassr. “Feyenoord gaat er ook een flinke transfersom voor krijgen. Al-Nassr komt zondag tegen PSV kijken, maar ze weten al dat ze hem willen hebben. Ik denk dat er een heel goede kans is dat het doorgaat”, zei Krabbendam.

Artikel gaat verder onder video

Het behouden van Igor Paixão wordt ‘ook lastig’, weet Krabbendam. “Omdat hij een topseizoen heeft gehad en de Serie A achter hem aan zit – van Napoli tot andere clubs. Ze kunnen daar ook een flink bedrag voor krijgen. Ik denk dat Feyenoord misschien wel voor honderd miljoen euro gaat verkopen.”

Feyenoord wil Champions League-voorrondes doorkomen

Feyenoord kan zich nog rechtstreeks plaatsen voor de Champions League, maar stevent op dit moment af op deelname aan de derde voorronde. Er is de Rotterdammers veel aan gelegen om de selectie al vroeg in de zomer op orde te hebben, om de kans op plaatsing voor het miljardenbal te verhogen.

LEES OOK: Salaris lekt uit: Hancko kan in één klap steenrijk worden bij Al-Nassr

“Daar zijn ze nu mee bezig. Het middenveld is al helemaal klaar. Ze hebben wel geleerd van het verleden. Hwang kwam vorig jaar in september en toen waren er al zes punten verspeeld.” Zowel in dit seizoen als in het vorige seizoen kende Feyenoord een valse start, waardoor het al snel tegen een achterstand aankeek in de Eredivisie.

Zie je Feyenoord deze zomer honderd miljoen euro binnenhalen? Laden... 77.1% Ja 22.9% Nee 419 stemmen

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 'Van Persie is genadeloos en heeft weinig interesse in door Feyenoord verhuurde spelers' 🔗

👉 Boskamp hekelt Van Persie: ‘Hij is ineens poeslief’ 🔗

👉 Feyenoord heeft goud in handen: 'Hij gaat de nieuwe Stefan de Vrij worden' 🔗

👉 Feyenoord-target opgehemeld: 'Heerlijk, hij heeft wat weg van Rui Costa' 🔗

👉 Groot nieuws voor Santiago Giménez bij AC Milan 🔗