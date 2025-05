Hato niet blij met Farioli: 'Gesprekken tussen Kroes en zaakwaarnemer'

is dit seizoen weliswaar een van de uitblinkers in het elftal van trainer Francesco Farioli, maar bij de start van het dienstverband van de Italiaan in Amsterdam was de verdediger nog niet zo blij met hem. De hoofdtrainer van Ajax voerde een opvallende wijziging door. Waar Hato in het afgelopen seizoen nog onomstreden was in het hart van de verdediging, moest hij zich onder Farioli gaan focussen op de linksbackpositie. Volgens Mike Verweij schoot dat besluit bij Hato in eerste instantie in het verkeerde keelgat.

Hato debuteerde begin 2023 in de hoofdmacht van Ajax en had een paar maanden later al een basisplaats veroverd in het elftal van toenmalig interim-trainer John Heitinga. De jonge verdediger zette zijn goede ontwikkeling door en was in het afgelopen seizoen een van de weinige lichtpuntjes in Amsterdam. Hato droeg op zeer jonge leeftijd al een aantal keer de aanvoerdersband en werd door bondscoach Ronald Koeman beloond met een debuut in het Nederlands elftal. Hato speelde zich in de kijker van de Europese top, maar Ajax wist hem te behouden.

Waar hij in het afgelopen seizoen dus indruk maakte in het hart van de verdediging, doet hij dat in de huidige jaargang op een andere positie. De linksbackpositie was in het afgelopen seizoen een van de hoofdpijndossiers in Amsterdam. Meerdere spelers kregen daar de kans, maar niemand wist te overtuigen. Farioli gooide het over een andere boeg en wees Hato aan als nieuwe linksback. Daar was de jonge verdediger niet heel blij mee, blijkt uit een verhaal van Verweij over het eerste jaar van Farioli. “De selectie krijgt vrijwel direct een stortvloed aan informatie. Niet iedereen hangt aan zijn lippen, want met name Jorrel Hato en Diant Ramaj krijgen in juni een bittere pil te slikken en uiten hun onvrede”, zo schrijft de clubwatcher op de website van De Telegraaf.

Ramaj was in het afgelopen seizoen, samen met Hato, een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax. De doelman maakte in de zomer van 2023 de overstap van Eintracht Frankfurt naar Amsterdam. Hij moest in eerste instantie veel geduld opbrengen, maar na blessures voor Geronimo Rulli en Jay Gorter belandde hij dan toch onder de lat. Ramaj maakte een positieve indruk, maar Farioli maakte een andere keuze in het doel. “Vanaf het begin maakte Farioli duidelijk dat Remko Pasveer zijn eerste doelman wordt, dat Youri Baas de voorkeur krijgt als linker centrale verdediger en dat Hato zich op de linksbackpositie moet richten. ‘Hoezo?’, denkt Hato, die het seizoen daarvoor als jongste aanvoerder van Ajax ooit in het hart van de verdediging als een van de weinige Ajacieden wél een voldoende scoorde, terwijl Baas op dat moment was uitgeleend aan NEC”, zo schrijft Verweij.

‘Gesprekken tussen Kroes en zaakwaarnemer Hato’

Volgens Verweij heeft ‘alles’ met de voetbalvisie van Farioli te maken. “De coach werkt op elke positie met een ‘profiel’ en zoekt de speler die daar het beste bij past. Het verklaart ook zijn grenzeloze vertrouwen in Brian Brobbey. Op ‘4’ is Baas dus zijn ideale speler en op doel de ervaren, ‘Nederlands sprekende en goed coachende’ Pasveer. Waar Ramaj met een vertrek naar Dortmund (in januari, red.) eieren voor zijn geld kiest, daar gaat Hato binnenkamers de strijd aan. Er worden zelfs gesprekken gevoerd tussen zijn zaakwaarnemer Humphry Nijman en technisch directeur Alex Kroes om de gemoederen te bedaren”, zo klinkt het.

Het besluit van Farioli om Hato niet langer als centrale verdediger, maar als linksback op te stellen, heeft uiteindelijk heel goed uitgepakt. De linkspoot heeft zich nóg verder ontwikkeld en is inmiddels ook een vast gezicht in het Nederlands elftal. Hato staat er bovendien ook als linksback goed op in het buitenland. Hij speelde dit seizoen tot nu toe 47 wedstrijden voor Ajax. Daarin was hij drie keer trefzeker en verzorgde hij zes assists.

