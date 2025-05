Dit is het beste elftal uit Limburg

Wat als er geen Nederlands elftal bestond, maar twaalf provincie-elftallen? Welke provincie zou het beste elftal kunnen opstellen? FCUpdate zoekt het uit. In deze editie is de provincie van VVV-Venlo, Roda JC, Fortuna Sittard en MVV Maastricht aan de beurt: Limburg.

Het beste elftal van spelers die geboren zijn in Limburg

Doelman - Mark Flekken

Mark Flekken komt uit Kerkrade en speelde dan ook in de jeugd van Roda JC. Al snel maakte de keeper de overstap naar de jeugd van Alemannia Aachen, vlak over de grens. In Duitsland begon Flekken aan zijn profcarrière. Via Greuther Fürth en MSV Duisburg kwam hij bij SC Freiburg in de Bundesliga terecht, waar hij in eerste instantie tweede keeper werd. In zijn vierde seizoen bij de club behaalde hij als eerste keeper de Europa League met Freiburg en speelde hij zijn eerste interland, van wat er nu in totaal acht zijn. Na het Europese avontuur stapte Flekken in de zomer van 2023 over naar Brentford.

Rechtsachter - Joshua Brentet

Ook de tweede speler uit dit elftal is geboren in Kerkrade en speelde eveneens in de jeugd van Roda. Joshua Brenet vertrok niet naar Duitsland, maar speelde later in de jeugd bij Almere, Waterwijk en Zeeburgia, uiteindelijk bij PSV. Brenet speelde 150 wedstrijden voor PSV, voor hij in 2018 naar TSG Hoffenheim verkaste. Na een verhuurperiode aan Vitesse volgde nog anderhalf seizoen in Duitsland. Hierna maakte Brenet een transfervrije overstap naar FC Twente. Een succesvolle samenwerking kwam vervroegd tot een eind toen De rechtsback veroordeeld werd voor rijden zonder rijbewijs. Twente nam afscheid van Brenet, die een celstraf ontliep en inmiddels onder contract staat bij het Qatarese Al-Rayyan. Brenet staat op acht interlands voor Curaçao.

Centrale verdediger - Perr Schuurs

Perr Schuurs is geboren in Nieuwstadt, vijf kilometer ten noorden van Sittard. De centrale verdediger speelde in de jeugdopleiding van Fortuna en brak daar door in de Eerste Divisie. Ajax legde het talent al halverwege het promotieseizoen 2017/2018 vast, maar verhuurde Schuurs nog voor een half seizoen aan de Limburgers. Bij Ajax kwam Schuurs tot 95 wedstrijden in het eerste en werd hij driemaal landskampioen, maar werd hij nooit de grote man. In 2022 maakte hij een mooie overstap naar Torino in de Serie A. Schuurs werd in 2020 opgeroepen voor het Nederlands elftal, maar maakte geen minuten. De verdediger heeft nog altijd geen interland achter zijn naam staan.

Centrale verdediger - Xavier Mbuyamba

De in Maastricht geboren Xavier Mbuyamba werd onlangs kampioen in de Keuken Kampioen Divisie met FC Volendam. Daarmee speelde hij ook al twee seizoenen Eredivisie. Voor het professionele debuut van de nu 23-jarige moeten we terug naar 2018, toen de verdediger voor het eerst uitkwam voor MVV Maastricht. FC Barcelona pikte hem op voor het B-team, waarna een periode in de jeugd van Chelsea volgde. Inmiddels speelt Mbuyamba bijna drie jaar voor Volendam, waar de 1,95 meter lange rots achterin al tien doelpunten maakte.

Linksachter - Juriën Gaari

Juriën Gaari is geen linksachter, maar er zijn in Limburg geen echt grote namen op deze positie. Gaari verdient zijn plek in dit elftal vanwege zijn behoorlijke ervaring in de Eredivisie. In 2018 stapte de in Kerkrade geboren Gaari over van Kozakken Boys uit de Tweede Divisie naar RKC Waalwijk in de Keuken Kampioen Divisie. Promotie werd dat seizoen afgedwongen en 119 duels op het hoogste niveau van Nederland volgden voor Gaari, die ook nog eens veertigvoudig international is van Curaçao. Begin dit seizoen koos de verdediger voor een avontuur bij Al-Hazem, uitkomend op het tweede niveau van Saudi-Arabië.

Verdedigende middenvelder - Driess Saddiki

Driess Saddiki komt uit Venlo en is van Marokkaanse afkomst. De verdedigende middenvelder zat zelfs een keer bij de selectie van Marokko, maar speelde niet. Saddiki begon zijn carrière in de Eerste Divisie met Fortuna Sittard en maakte in 2018 een transfer naar Willem II in de Eredivisie. In Tilburg zou de middenvelder zijn meeste wedstrijden spelen, namelijk honderd. In 2022 vertrok Saddiki naar het Midden-Oosten voor dienstverbanden bij Umm Salal in Qatar en Abha Club in Saudi-Arabië. Vorig seizoen speelde de Venloër nog één jaar voor Kasimpasa in Turkije, voordat een terugkeer in Limburg bij VVV Venlo op zijn pad kwam.

Verdedigende middenvelder - Jorrit Hendrix

Naast Saddiki staat Jorrit Hendrix in dit elftal. Hendrix komt uit Panningen, goed voor bijna zevenduizend inwoners. De middenvelder komt uit de jeugd van PSV, waar hij liefst 239 wedstrijden in het eerste speelde. Met de Eindhovenaren werd Hendrix drie keer kampioen van de Eredivisie. Het was in zijn tijd bij PSV dat Hendrix zijn enige interland voor het Nederlands elftal speelde, tegen Griekenland. De Limburger vertrok in 2022 bij de club voor een avontuur bij Spartak Moskou, om vervolgens heel even terug te keren op de Nederlandse velden bij Feyenoord. Later speelde Hendrix voor Fortuna Düsseldorf, Western Sydney Wanderers en inmiddels staat hij onder contract bij Preußen Münster in de tweede Bundesliga.

Aanvallende middenvelder - Evert Linthorst

Evert Linthorst behaalde dit seizoen het hoogtepunt van zijn carrière tot nu toe: de KNVB-Bekerwinst met Go Ahead Eagles. De in Venlo geboren middenvelder speelde in de jeugd van VVV en maakte er zijn debuut in de Eredivisie. Na de degradatie in 2021 maakte Linthorst een transfer naar Ittihad Kalba in de Verenigde Arabische Emiraten. Een opvallend Midden-Oosters thema in dit Limburgse elftal dus. Na twee seizoenen keerde Linthorst terug in Nederland bij Go Ahead, waar hij inmiddels 99 wedstrijden heeft gespeeld.

Linksbuiten - Ruben van Bommel

Ruben van Bommel uit Meerssen was met AZ de tegenstander van Linthorst in de Bekerfinale en moet dus nog wachten op zijn eerste prijs. De zoon van Mark van Bommel en de kleinzoon van Bert van Marwijk maakte in het seizoen 2022/2023 furore in de Keuken Kampioen Divisie, waarna AZ hem oppikte. Ook in zijn tweede seizoen in Alkmaar valt Van Bommel in de smaak en wordt hij regelmatig gelinkt aan de club van zijn vader en opa.

Spits - Bryan Linssen

Bryan Linssen is de onbetwiste spits in dit Limburgse elftal. De 34-jarige goalgetter heeft bakken aan ervaring in de Eredivisie, en speelde 352 wedstrijden bij inmiddels zes verschillende clubs. Linssen begon bij Fortuna Sittard in de KKD en stapte over naar MVV. In 2010 werd met VVV Venlo ook de derde Limburgse club aangedaan, waarmee ook gelijk de Eredivisie bereikt werd door Linssen. De spits uit Neeritter speelde vervolgens voor Heracles Almelo, FC Groningen, Vitesse en Feyenoord. Linssen speelde in de Europa- en Conference League, maar voor Champions League-voetbal moest hij het verderop zoeken. Bij het Japanse Urawa Red Diamonds. Dit seizoen keerde Linssen terug in de Eredivisie met NEC Nijmegen.

Rechtsbuiten - Vito van Crooij

Vito van Crooij is inmiddels een teamgenoot van Linssen bij NEC. De Venloër speelde vanzelfsprekend voor VVV Venlo in de Eerste Divisie en behaalde daarmee in 2017 promotie naar de Eredivisie. Na één seizoen op het hoogste niveau met VVV maakte hij de overstap naar PEC Zwolle. Na een kortstondige terugkeer bij VVV in 2020 vertrok Van Crooij naar Sparta, waar hij zijn beste seizoen beleefde in 2022/2023, met twaalf goals en elf assists. Een fraaie transfer naar - jawel - het Midden-Oosten volgde. Na een jaar bij Al-Wehda in Saudi-Arabië kwam Van Crooij begin dit seizoen terug naar Nederland bij NEC.

