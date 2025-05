'Knapste Nederlandse voetballer' krijgt prachtige prijs in Premier League

is dit seizoen dé uitblinker bij Brighton & Hove Albion. De verdediger is door zowel zijn eigen ploeggenoten als de supporters verkozen tot Speler van het Jaar. Door zijn club wordt hij zelfs benoemd tot ‘knapste Nederlander die we kennen’.

Van Hecke speelde dit seizoen tot dusver 31 wedstrijden bij de huidige nummer tien van Engeland. Daarin maakte hij zoveel indruk, dat ploeggenoten en Brighton-supporters hem hebben verkozen tot beste speler. Daar kleeft ook een risico aan vast: de uitverkiezing valt vaak samen met een transfer. De afgelopen vier winnaars – Pascal Gross, Moisés Caicedo, Marc Cucurella en Ben White – maakten na hun uitverkiezing allemaal de overstap naar een andere club. Van Hecke is zich daarvan bewust, zo blijkt uit zijn reactie in The Argus. “Ik ken de geschiedenis, maar ik ben heel blij bij deze club”, zegt hij met een glimlach.

De 24-jarige verdediger wil het seizoen goed afsluiten en kijkt ambitieus naar de resterende wedstrijden. Brighton maakt nog kans op een ticket voor Europees voetbal. “Er zijn nog drie wedstrijden te gaan en ik wil gewoon Europa in. Ik heb nu geen plannen om te vertrekken. Je weet het natuurlijk nooit, maar deze club is speciaal. Ik ga het niet verlaten voor een andere, minder speciale club.” Als Brighton op de achtste plaats eindigt, gaat het waarschijnlijk de play-offronde van de Conference League in. De huidige nummer acht Bournemouth heeft slechts een punt meer dan Brighton.

© Imago

Van Hecke blikt tevreden terug op zijn seizoen in de Premier League. “Ik denk dat het een goed jaar voor me is geweest. Ik heb veel gespeeld, het is mijn derde seizoen in de Premier League en ik voel me fysiek heel sterk. Gedurende het seizoen groeide mijn zelfvertrouwen en dat leidde ook tot mijn debuut in het Nederlands elftal. Ik heb nu vier interlands gespeeld en daar ben ik trots op. Dat geeft me vertrouwen en laat zien dat ik goed bezig ben.”

De socialmedia-afdeling van Brighton heeft medespelers ondervraagd over Van Hecke. Een van de vragen is of hij de knapste Nederlander is. Rechtsback Tariq Lamptey antwoordt: “Er zijn er een paar. Je hebt Bart (Verbruggen, red.) en Joël (Veltman) ook nog hier. Dus daar kan ik geen antwoord op geven.” De interviewer merkt op dat Mats Wieffer niet wordt genoemd door Lamptey. “Oh ja, Mats ook nog”, antwoordt de Ghanees. Verbruggen en Veltman zijn het niet eens met de stelling. Maar Van Hecke antwoordt zelf volmondig met ‘ja’.

The best looking Dutchman we know! 🎶 Our Men's Players' Player of the Season is Jan Paul van Hecke! 🙌



Sponsored by @SnickersUKcom. 🤝 pic.twitter.com/HvSeYZ0tkY — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 7, 2025

