Dit is het beste elftal uit Zuid-Holland

Wat als er geen Nederlands elftal bestond, maar twaalf provincie-elftallen? Welke provincie zou het beste elftal kunnen opstellen? FCUpdate zoekt het uit. Als eerste komt de provincie van Nederland met de meeste inwoners aan de beurt: Zuid-Holland.

Het beste elftal van spelers die geboren zijn in Zuid-Holland

Doelman - Justin Bijlow

Justin Bijlow is een kind van de club bij Feyenoord. De keeper komt uit Rotterdam en speelde al 151 wedstrijden voor De Trots van Zuid. Bijlow heeft met twee KNVB-Bekers, drie Johan Cruijff-schalen en twee landskampioenschappen een aardige prijzenkast opgebouwd. Ook heeft de goalie internationale ervaring in de Champions League (zes wedstrijden), Europa League (elf wedstrijden) en Conference League (zeven wedstrijden). Bijlow kwam tot nu toe tot acht interlands.

Rechtsachter - Denzel Dumfries

Artikel gaat verder onder video

Hoewel Lutsharel Geertruida net als Denzel Dumfries een Rotterdammer is, valt de keuze voor de rechtsback op de 63-voudig Oranje-international. Via Sparta Rotterdam, sc Heerenveen en PSV kwam Dumfries bij Inter, waar hij de meeste wedstrijden heeft gespeeld. Bovendien won hij er twee keer de Coppa Italia en in 2024 het landskampioenschap.

Centrale verdediger: Stefan de Vrij

Stefan de Vrij, teamgenoot van Dumfries bij Inter, werd in 2021 ook al kampioen met i Nerazzurri. De Vrij werd geboren in Ouderkerk aan den IJssel en begon zijn carrière bij Feyenoord. Na het succesvolle WK in 2014 stapte de verdediger over naar Lazio, om vier jaar later een transfer naar Inter te maken. In 2020 werd hij benoemd tot beste verdediger van de Serie A. De Vrij speelde al 73 interlands voor het Nederlands elftal.

Centrale verdediger: Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt is geboren in Leiderdorp, net als Noussair Mazraoui. Zijn teamgenoot bij Ajax, Bayern München en nu Manchester United haalt het provincie-elftal van Zuid-Holland alleen niet. De Ligt wel, met recht. De 25-jarige verdediger, goed voor vijftig interlands, won met Ajax de KNVB-Beker en de Eredivisie, met Juventus de Coppa Italia en de Serie A, en met Bayern München sleepte hij ook nog eens een Bundesliga-titel binnen.

Centrale verdediger: Nathan Aké

De derde centrale verdediger op rij, dus er wordt een 5-3-2 gespeeld. Nathan Aké (53 interlands) komt uit Den Haag en speelde in de jeugd van ADO en Feyenoord, maar maakte op zestienjarige leeftijd de overstap naar de Chelsea-jeugd. Zoals het een Chelsea-talent betaamt werd Aké uitgeleend aan verschillende teams, voordat hij in 2017 de definitieve overstap naar Bournemouth maakte. Ondanks de degradatie in 2020 verdiende Aké een toptransfer naar het Manchester City van Pep Guardiola. In totaal speelde Aké 143 wedstrijden voor de club, waarmee hij viermaal de Premier League won, bovenop een EFL Cup, FA Cup, Community Shield, UEFA Super Cup, Champions League en de wereldbeker voor clubteams.

Linksachter: Jorrel Hato

Jorrel Hato mag dan voor Ajax spelen, maar hij werd in 2006 toch echt in Rotterdam geboren. In 2023 doken er zelfs foto’s op van een elfjarige Hato die het kampioenschap van Feyenoord meevierde. Inmiddels is Hato een van de grootste talenten van Nederland. In maart werd hij de jongste speler ooit met honderd Ajax-duels achter zijn naam. De linksback speelde tot nu toe zes wedstrijden in Oranje.

Centraal middenveld: Frenkie de Jong

Frenkie de Jong werd geboren in Gorinchem en groeide op in Arkel, een dorp met ruim drieduizend inwoners. In 2005 verliet De Jong ASV Arkel voor de jeugd van Willem II, waar hij tien jaar later ook zijn Eredivisie-debuut maakte. In de zomer van 2015 maakte hij de overstap van de Tricolores naar Ajax, dat slechts één euro voor hem betaalde. Willem II kreeg een doorverkooppercentage. De Jong behaalde bij Ajax succes in het Champions League-seizoen 2018/2019, waarin de halve finale van de Champions League werd behaald. De zomer erop volgde een overstap naar zijn droomclub FC Barcelona, waarmee hij na een moeilijke periode met de club, dit seizoen weer de halve finale heeft gehaald. De Jong speelde 57 interlands.

Centraal middenveld: Jerdy Schouten

Naast De Jong staat Jerdy Schouten op het middenveld. Schouten komt uit Spijkenisse en speelde voor ADO, Telstar en Excelsior, voordat hij in 2019 een grote overstap naar Bologna maakte. In de Eredivisie viel de nu 28-jarige middenvelder de topclubs niet op, maar in Italië maakte Schouten dusdanig veel indruk dat PSV hem naar Nederland terug haalde. Afgelopen seizoen werd hij kampioen met de Eindhovenaren. Inmiddels staat de interland-teller op 13 wedstrijden.

Aanvallend middenveld: Sem Steijn

Sem Steijn komt net als zijn vader Maurice uit Den Haag, waar hij voor ADO in de jeugd speelde. De middenvelder debuteerde in de Eredivisie bij VVV-Venlo, onder, jawel, zijn vader. Zijn terugkeer bij ADO werd succesvol, want na een seizoen met vijftien doelpunten in de Keuken Kampioen Divisie pikte FC Twente hem op. Dit seizoen is Steijn uitstekend bezig en houdt hij met 24 doelpunten de plek bovenaan de topscorerslijst van de Eredivisie bezet. Komend seizoen is Steijn te bewonderen in het Feyenoord-shirt, na een recordtransfer voor de Rotterdammers. Tot een oproep van bondscoach Ronald Koeman kwam het nog niet.

Spits: Noa Lang

Noa Lang komt uit Capelle aan den IJssel en speelde in de jeugd onder meer voor Feyenoord en Ajax. Het is bij de Amsterdammers dat hij zijn debuut maakte in 2018. In datzelfde seizoen werd hij kampioen met Ajax. Een uitleenbeurt naar FC Twente volgde, alvorens hij in 2020 naar Club Brugge vertrok. Daar werd hij twee keer kampioen in twee jaar, om bij PSV terug te keren in Nederland. Lang heeft dertien interlands achter zijn naam staan.

Spits: Memphis Depay

In een team vol klasbakken, moet er één de ster zijn: Memphis Depay uit Moordrecht. De oud-PSV’er staat op honderd interlands. Slechts negen spelers in de geschiedenis speelden vaker in Oranje. In de Nations League-kwartfinales in maart keerde Memphis terug bij het Nederlands elftal, voor het eerst sinds het EK van 2024. Memphis speelt sinds de zomer voor Corinthians uit Brazilië, waar hij prima presteert: tien goals en twaalf assists in 34 wedstrijden. Memphis heeft voor Manchester United, FC Barcelona en Atlético Madrid gespeeld, maar zijn meest effectieve periode beleefde hij bij Olympique Lyon, waar hij 178 wedstrijden speelde en 76 keer tot scoren kwam en 55 assists afleverde.

© Realtimes/Imago

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Ihattaren gaat in tegen Koeman: 'Verbannen speler hoort in Oranje!' 🔗

👉 Kieft neemt het op voor Van Persie: 'Dat is Farioli bij Ajax na een heel jaar nóg niet gelukt' 🔗

👉 Hoogspanning bij FC Barcelona: 'Drie spelers uiten woede en onvrede over trainer Flick' 🔗

👉 Bonnie Blue wil fans en spelers van Forest 'leuke tijd geven' en wordt permanent verbannen 🔗

👉 ESPN onthult: deze Nederlandse voetballer is de schoonzoon van Arne Slot 🔗