Oude foto duikt op: huidige Ajax-basisspeler viert kampioenschap Feyenoord in 2017

Jorrel Hato is dit seizoen een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax: op zeventienjarige leeftijd oogt hij als een van de meest ervaren spelers in de ploeg. De verdediger, die eind vorig seizoen zijn doorbraak beleefde, blijkt echter een supporter van Feyenoord te zijn.

Op sociale media gaat een foto rond waarop te zien is dat Hato, toen nog elf jaar oud, in 2017 het kampioenschap van Feyenoord meevierde in Rotterdam. Hij is ook geboren in de havenstad en speelde destijds in de jeugd van Sparta Rotterdam.

Eerder dit jaar vertelde Hato in een interview met Ajax Life dat Feyenoord zich niet voor hem meldde. Daardoor maakte hij als negenjarige speler de overstap van amateurclub De Zwervers naar de opleiding van Sparta. "Sommige mensen in mijn omgeving vonden het apart dat niet Feyenoord, maar Sparta me haalde. Toen Ajax zich in 2018 meldde en Feyenoord niet, was dat ook het geval. Mij maakt het niet uit. Ik ben hier prima terechtgekomen."