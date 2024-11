Uitzending Vandaag Inside wordt plotseling verstoord: ‘Hij wil wéér het beeld inrennen’

De kwaliteit van de audio liet vrijdagavond te wensen over in de uitzending van Vandaag Inside. Het programma moest niet één, maar twee keer verstoord worden door een personeelslid van de techniek. René van der Gijp kan, zoals gewoonlijk, hard lachen om het tafereel en vergelijkt een microfoontje plots met een satisfyer.

Al vroeg in de uitzending moet iemand achter de schermen ingrijpen als de audio van Van der Gijp niet goed hoorbaar is. “Wat is er aan de hand?!”, vraagt de analist als er ineens iemand op hem af komt gelopen. “Dit kan je toch even goed doen, joh. Doe eens rustig”, reageert de geluidsman, die een microfoon voor de neus van de hoofdrolspeler van Vandaag Inside zet.

Artikel gaat verder onder video

Gijp kijkt vervolgens een seconde naar de microfoon en valt iets op: “Is dit een satisfyer?”, grapt de oud-voetballer schaterlachend. Niet veel later moet dezelfde geluidsman opnieuw in actie komen. “Wacht even jongens, de geluidsman wil weer het beeld inrennen”, ziet Wilfred Genee.

'Pak een stoel en kom erbij zitten'

“Is het zíjn show?”, mengt Johan Derksen zich. “Anders pak je een stoel en kom je er lekker bijzitten, joh! Wat kan jou het schelen?”, bemoeit Van der Gijp zich lachend. De geluidsman geeft geen gehoor en verdwijnt wederom uit beeld.

Bekijk hieronder het opvallende fragment uit Vandaag Inside:

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Genee in shock door walgelijk verhaal van Hélène Hendriks: ‘Hier word ik niet vrolijk van’

Hélène Hendriks is met een smerig verhaal gekomen bij Vandaag Inside.