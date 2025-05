Clarence Seedorf heeft opmerkelijk nieuw avontuur te pakken

Clarence Seedorf gaat per direct aan de slag bij de Iraanse topclub Esteghlal. De voormalig Oranje-international wordt daar adviseur van algemeen directeur Ali Nazari Joibari. Dat kondigt de Iraanse club aan via de officiële kanalen.

Seedorf is niet eerder werkzaam in het Iraanse voetbal, maar is wel getrouwd met de Canadese zakenvrouw Sophia Makramati die Iraanse roots heeft. Bij Esteghlal wordt de voormalig middenvelder van onder meer Ajax en AC Milan de rechterhand van directeur Ali Nazari Joibari. Momenteel staat de club, die negenmaal kampioen is geworden in de Iraanse competitie, op een zeer teleurstellende achtste plaats.

“In lijn met de grootschalige plannen van de Persian Gulf Holding om van Esteghlal een topclub te maken, en met de steun van de raad van bestuur – in het bijzonder de voorzitter – zijn we twee maanden geleden begonnen met onderhandelingen met de heer Clarence Seedorf, zodat we op verschillende gebieden gebruik kunnen maken van zijn kennis", kondigt Ali Nazari Joibari zijn grootse plannen aan.

De algemeen directeur vertelt dat Seedorf binnenkort aankomt in Iran om aan zijn nieuwe klus te beginnen. Met eensgezindheid en dubbele inzet wil Ali Nazari Joibari Esteghlal groot maken. "Om echt succesvol en professioneel te worden, hebben we samenwerking, hard werken en internationale ervaring nodig. Ik hoop dat onze fans ons op deze weg blijven steunen", besluit hij.

