Theo Janssen: ‘Hij is 48, maar ik weet zeker dat hij in de Eredivisie met twee vingers in de neus zou meedoen’

Theo Janssen heeft afgelopen week met volle teugen genoten van Clarence Seedorf tijdens de Nexon Icons Match in Zuid-Korea. De oud-voetballer van onder meer Ajax en Real Madrid, die inmiddels 48 jaar oud is, liet enkele fraaie hoogstandjes zien en kan volgens Janssen zelfs nog mee in de Eredivisie, zo vertelt hij bij Studio Voetbal.

Seedorf kwam in actie in een benefietwedstrijd in het Seoul World Cup Stadium, waar liefst 64.000 bezoekers op afkwamen. Namen als Andrea Pirlo, Luis Figo, Thierry Henry, Edwin van der Sar, Eden Hazard en Fabio Cannavaro waren van de partij. Seedorf maakte echter de meeste indruk: “Ik heb de beelden gezien, dit is bizar”, is het eerste oordeel van Janssen.

“Hij gaf assisten en hij maakte een goal… Al mag je de keeper hier wel een beetje op aankijken”, gaat de oud-voetballer verder. Janssen was ontzettend onder de indruk van Seedorf. “In zijn techniek, in zijn fitheid, in zijn aanname...”

Medespelers keken eveneens met open mond naar Seedorf. “Die hadden allemaal zoiets van: die Seedorf… Dat kan toch helemaal niet?!”, zegt Janssen, die vervolgens met een opmerkelijke tip komt. “Die man is 48, maar ik weet zeker dat hij in de Eredivisie met twee vingers in de neus zou meedoen”, meent Janssen, die denkt dat Seedorf zowel centraal achterin als centraal op het middenveld van toegevoegde waarde kan zijn.

