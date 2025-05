Ajax-icoon hekelt Makkelie: 'PSV is in mijn ogen enorm geholpen'

Sjaak Swart stelt dat PSV zondag in het uitduel bij Feyenoord 'enorm geholpen' is door scheidsrechter Danny Makkelie. In de slotfase, bij een 2-2 tussenstand, besloot de arbiter om met rood van het veld te sturen, waarna in de negende minuut van de blessuretijd alsnog de winnende treffer kon maken die PSV tot op één punt van Ajax bracht.

Feyenoord leek Ajax zondagmiddag de helpende hand toe te gaan steken in de titelstrijd. De Rotterdammers begonnen om 14.30 uur aan de topper tegen PSV en namen binnen een kwartier al een 2-0 voorsprong. Het leidde al tot euforische taferelen in Amsterdam, waar Ajax pas om 16.45 uur zou gaan aftrappen tegen NEC. Bij een overwinning van Feyenoord konden de Amsterdammers de landstitel veiligstellen, maar PSV knokte zich tegen het tiental van Feyenoord dus alsnog naar de overwinning. Ajax liet het zelf vervolgens helemaal lopen en verloor met 0-3, waardoor de titelstrijd met nog twee speelronden te gaan weer helemaal open ligt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Makkelie lapt spelregels opzichtig aan zijn laars bij Feyenoord - PSV

Mister Ajax Swart (86) heeft de moed echter nog niet opgegeven, zo zegt hij in gesprek met De Telegraaf. "Natuurlijk geloof ik nog in de titel, want je moet altijd vertrouwen houden. Gewoon zes punten pakken. En dat kan, want FC Groningen en FC Twente doen het naar behoren, maar zijn ook weer niet zó goed. Als de spelers twee wedstrijden hun leven voor Ajax geven, dan komt het goed", aldus het clubicoon. Het elftal van trainer Francesco Farioli zal in de laatste twee duels echter wel 'een heel andere inzet' moeten tonen, vindt Swart: "Het was echt slappe hap."

LEES OOK: Noa Lang onthult: 'Makkelie kwam naar me toe en zei...'

Bovendien meent Swart dat PSV niet mag klagen over de rol van de arbitrage. "Die rode kaart van Givairo Read had Danny Makkelie nooit mogen geven, want hij raakt Noa Lang wel, maar die maakt een enorme duikeling. Dan vond ik die overtreding van Richard Ledezma eerder rood. PSV is in mijn ogen enorm geholpen", meent Swart. Waar het de Eindhovenaren meezat, werd Ajax zondag volgens hem juist benadeeld: "Tijdens Ajax-NEC mocht Ivan Marquez van Serdar Gözübüyük onbeperkt overtredingen maken, inclusief een kopstoot. Ik hoop dat de scheidsrechters de laatste twee speelronden wel wakker zijn", aldus Swart.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 El Ahmadi: 'Met hem erbij was PSV echt wel kampioen geweest' 🔗

👉 Noa Lang onthult: 'Makkelie kwam naar me toe en zei...'🔗

👉 Enorm drukke transferzomer voor PSV: zes basisspelers dreigen te vertrekken 🔗

👉 Boscagli plots in verband gebracht met verrassende club 🔗

👉 PSV bevestigt interesse in 'beste speler van de Eredivisie' 🔗