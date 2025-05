'Begin van het einde voor Farioli: verzoek Ajax-selectie in de wind geslagen'

Francesco Farioli heeft een verzoek van meerdere Ajax-spelers in de wind geslagen, weet Valentijn Driessen. Voorafgaand aan het duel met NEC wilden enkele Ajacieden dat geen basisplaats zou krijgen, maar die kreeg hij wel.

Rugani speelt dit seizoen op huurbasis voor Ajax, met als eigenlijke werkgever Juventus. In Turijn speelde hij af en toe, maar veel fans vinden eigenlijk niet dat de centrale verdediger het benodigde niveau heeft van De Oude Dame. Bij Ajax krijgt hij dit seizoen geregeld kansen: de Italiaan heeft al bijna 1400 minuten in alle competities achter zijn naam staan. In de laatste twee Eredivisiewedstrijden stond hij ook in de basis.

Artikel gaat verder onder video

Driessen komt tijdens Vandaag Inside met een opvallende onthulling over Ajax. "Er zijn een aantal spelers die vrijdag naar Farioli zijn gegaan, dat ze niet met die Rugani wilden voetballen." René van der Gijp snapt waarom de betreffende spelers dat probeerden. "Die kan er niks van." Blijkbaar zijn de voetballers van Ajax die mening ook toegedaan.

LEES OOK: 'Allerslechtste voetballer van de Eredivisie' loopt bij Ajax rond: 'Hij kan helemaal niks'

Farioli vond het verzoek echter niet gerechtvaardigd: "Hij (Farioli, red.) zei: "Hij (Rugani, red.) speelt wel", weet Driessen. "Dus ja, dat slaat helemaal nergens op." Johan Derksen voelt de bui al hangen."Dat is het begin van de oproer." Driessen is het daarmee eens. "Dat is het begin van het einde voor hem." Ajax trad vervolgens thuis aan tegen NEC en verloor met 0-3. Rugani was allesbehalve overtuigend en werd na een klein uur gewisseld.

