'Allerslechtste voetballer van de Eredivisie' loopt bij Ajax rond: 'Hij kan helemaal niks'

Wim Kieft heeft geen goed woord over voor , de Italiaanse centrale verdediger van Ajax. De voormalig Nederlands international noemt de mandekker 'de allerslechtste voetballer van de Eredivisie'.

Ajax speelde zondag tegen NEC (0-3 verlies) een draak van een wedstrijd en moet nu toch vrezen voor het mislopen van de landstitel. "Die wedstrijd was zo ontluisterend", begint Kieft in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De oud-spits, die in de Johan Cruijff ArenA was, trekt vervolgens een pijnlijke conclusie. "Ajax kan gewoon niet voetballen." Dan vraagt Kieft aan zijn podcastgenoten of zij weten wie 'de allerslechtste voetballer van de Eredivisie' is. De oud-spits komt zelf met het antwoord. "Die Italiaanse centrale verdediger, Rugani." De 30-jarige Rugani wordt dit seizoen gehuurd van Juventus en speelde tot dusver 708 minuten in de Eredivisie voor de ploeg van Francesco Farioli.

Artikel gaat verder onder video

"Die kan helemaal niks", lacht Kieft. René van der Gijp vraagt de analist vervolgens hoe het dan kan dat Rugani voor Juventus speelde. "Waarschijnlijk omdat hij daar alleen maar hoefde te verdedigen", meent Kieft. Rugani had zondag een moeilijke middag met routinier Brian Linssen (34). "En die kan niet meer lekker lopen", voegt de analist nog toe.

LEES OOK: Diepe teleurstelling in keuzes Farioli en opmerkelijke wissel geëist bij Ajax

Rugani is al sinds 2012 verbonden aan Juventus, en kwam vervolgens via Empoli, Stade Rennais, Cagliari bij Ajax terecht. De routinier heeft zeven interlands voor het Italiaanse elftal en 148 voor De Oude Dame achter zijn naam, maar een echt gewaardeerde kracht is hij in Italië nooit geweest. Veel Juventus-fans vinden en vonden hem niet goed genoeg voor de club uit Turijn. In de zomer zal Rugani naar alle waarschijnlijkheid terugkeren bij Juventus.

