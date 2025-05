'Weghorst doet net alsof zijn hele familie is omgekomen als hij verliest'

Johan Derksen vindt het gedrag van na een nederlaag 'melodramatisch'. Volgens het boegbeeld van Vandaag Inside deed de Ajax-spits na afloop van de nederlaag tegen NEC (0-3) het voorkomen alsof zijn hele familie was omgekomen.

Ajax is de laatste weken allerminst in vorm in de Eredivisie. Zo werd er verloren van FC Utrecht (4-0), gelijkgespeeld tegen Sparta Rotterdam (1-1) en werd er afgelopen weekend opnieuw een nederlaag geleden. Omdat PSV de voorbije wedstrijden wel wist te winnen, zijn de Eindhovenaren Ajax genaderd tot op slechts één punt. De titelrace bereikt qua spanning dus zijn kookpunt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Derksen veegt de vloer aan met 'meest zwakke' Ajax-speler: 'Kan toch niet meer?'

Aan tafel bij Vandaag Inside heeft Derksen geen goed woord over voor Ajax. "Die trainer kun je één ding nageven, dat ze fit zijn en ze hebben een goede instelling. Beter voetballen kunnen ze niet en dat kan hij ze ook niet leren. Eigenlijk is Ajax niet beter dan elke club uit het linkerrijtje", is de oud-voetballer fel. Tafelgast Valentijn Driessen doet er nog een schepje bovenop. "Ook niet dan alle clubs uit het rechterrijtje."

LEES OOK: Driessen vernietigend voor Ajax en kraakt 'hoofdschuldige': 'Hij is gaan zwalken'

Ajax-spitsen moeten het ook ontgelden

Daarnaast is Derksen niet te spreken over de twee spitsen die Ajax tot zijn beschikking heeft. In zijn ogen functioneren ze allebei niet. "Ajax heeft ook twee spitsen. Brobbey (Brian red.) scoort nooit, dus daar heb je niks aan. En Weghorst (Wout red.) kun je niet de hele wedstrijd opstellen, dus daar heb je eigenlijk ook niets aan. Ze hebben dus eigenlijk helemaal geen spits."

Presentator Wilfred Genee viel na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en NEC nog iets op aan Weghorst. "Die Weghorst, hoe hij later van het veld afliep...", vertelt hij. "Melodramatisch", reageert Derksen. "Dat was wel heel overdreven", gaat Genee verder. "Maar hij doet altijd net alsof zijn hele familie omgekomen is als hij verliest", voegt Derksen toe tot besluit.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Van der Vaart begrijpt Farioli niet: 'Je kunt hem beter op de tribune zetten' 🔗

👉 Ajax krijgt speler van buitencategorie getipt: ‘Hij is zóveel beter dan de rest, het is eng’ 🔗

👉 Kijkers tweeten na afgang Ajax massaal over ‘dwaas’ in Johan Cruijff ArenA🔗

👉 Voorzitter Trabzonspor spreekt zich duidelijk uit over Klaassen 🔗

👉 Vertrekkende sterkhouders en mogelijke terugkeer clubiconen: dit staat Ajax in de zomer te wachten 🔗