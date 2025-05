Sneijder houdt hart vast voor Ajax: 'Het roer moet om en snel ook'

Wesley Sneijder roept Ajax-trainer Francesco Farioli op om 'het roer om te gooien' voor de laatste twee competitiewedstrijden. De Amsterdammers gaan de uitwedstrijd bij FC Groningen van woensdag in met een minimale voorsprong van één punt op naaste belager PSV. Als de Italiaan 'halsstarrig' vast blijft houden aan zijn huidige strijdplan, dan vreest Sneijder het ergste.

Ajax pakte in de laatste drie speelronden slechts een enkel punt en zag de voorsprong op PSV slinken van een comfortabele marge van negen punten naar slechts eentje. Vooral het spel tegen NEC, dat afgelopen zondag voor het eerst in de clubgeschiedenis in Amsterdam wist te winnen (0-3), lijkt reden van grote zorg voor de Asterdammers. "Het roer moet om en snel ook", zegt Sneijder dan ook in gesprek met De Telegraaf. "Dit werkt niet meer. En als je niet scoort, dan kun je ook niet winnen. Ajax heeft twee zeges nodig om kampioen te worden, dus moet je spelers opstellen die creatief zijn en doelpunten kunnen maken", aldus de oud-middenvelder.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Begin van het einde voor Farioli: verzoek Ajax-selectie in de wind geslagen'

Sneijder stelt dat Farioli van twee controleurs naar één moet, waardoor Davy Klaassen óf Jordan Henderson uit het elftal zou verdwijnen om plaats te maken voor Kian Fitz-Jim. Daarnaast zou hij ook Mika Godts weer opnemen in de basis. Farioli hield de Belg op de bank tegen de Nijmegenaren en koos voor Steven Berghuis als linksbuiten, een keuze die hem op stevige kritiek van onder meer Rafael van der Vaart kwam te staan. Ook in de defensie ziet Sneijder een mogelijke omzetting: "Misschien is het een idee om Jorrel Hato naar het centrum van de verdediging te halen en Jorthy Mokio als linksback op te stellen. Dan heb je in elk geval meer spelers staan die kunnen opbouwen", denkt de recordinternational.

LEES OOK: Berghuis zwaar gefrustreerd: dit roept hij naar de grensrechter

Ten opzichte van het duel met NEC zou Sneijder dus minimaal drie wijzigingen doorvoeren. "Tegen zulke clubs moet je zo veel mogelijk voetballers opstellen, jongens die het verschil kunnen maken", doceert de oud-middenvelder. Doorgaan op de huidige weg is simpelweg geen optie, betoogt Sneijder: "Op deze manier houd ik echt mijn hart vast. PSV wint zijn laatste twee wedstrijden duizend procent zeker. Dus mag Ajax niks meer laten liggen. En dat gaat wel gebeuren als Farioli halsstarrig vasthoudt aan zijn strijdplan."

