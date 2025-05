Milan komt terug bij Feyenoord: 'Vorig jaar vraagprijs van 6 miljoen'

AC Milan heeft zijn vizier opnieuw gericht op de Eredivisie. Volgens Calciomercato volgen i Rossoneri twee spelers van Feyenoord op de voet: David Hancko en . Afgelopen winter werd Santiago Giménez al weggeplukt uit De Kuip.

Hancko wist dit seizoen indruk te maken tijdens de onderlinge duels met Milan in de Champions League. Die sterke optredens zijn bij de clubleiding in Milaan niet onopgemerkt gebleven. Het is echter de vraag of hij haalbaar is voor Milan, want momenteel wordt voornamelijk het kapitaalkrachtige Al-Nassr aan Hancko gelinkt. Ook vallen de namen van clubs als Chelsea, West Ham United en Atlético Madrid.

Artikel gaat verder onder video

Niet alleen gevestigde namen trekken de aandacht in Milaan. Ook Redmond, die pas negen officiële wedstrijden achter zijn naam heeft, geniet interesse van de huidige nummer acht van de Serie A. Milan zou afgelopen zomer al geprobeerd hebben om Redmond binnen te halen voor de beloftenploeg van de club.

'Feyenoord vroeg 6 miljoen voor Redmond'

Feyenoord vroeg destijds echter zes miljoen euro voor het talent, een prijs die Milan toen te gortig vond. Desondanks is de interesse niet verdwenen en wordt een nieuwe poging deze zomer niet uitgesloten. De kans bestaat dus dat Feyenoord nóg een spits kwijtraakt aan Milan.

LEES OOK: Makkelie lapt spelregels opzichtig aan zijn laars bij Feyenoord - PSV

Feyenoord kan zich in ieder geval voorbereiden op een drukke transferzomer. FCUpdate zette deze week al op een rij welke spelers zouden kunnen vertrekken uit De Kuip. Journalist Martijn Krabbendam zei deze week rekening te houden met circa honderd miljoen euro aan inkomsten uit uitgaande transfers bij Feyenoord.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 'Van Persie is genadeloos en heeft weinig interesse in door Feyenoord verhuurde spelers' 🔗

👉 Boskamp hekelt Van Persie: ‘Hij is ineens poeslief’ 🔗

👉 Feyenoord heeft goud in handen: 'Hij gaat de nieuwe Stefan de Vrij worden' 🔗

👉 Feyenoord-target opgehemeld: 'Heerlijk, hij heeft wat weg van Rui Costa' 🔗

👉 Groot nieuws voor Santiago Giménez bij AC Milan 🔗