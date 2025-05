'Ajax-leiding baalt al snel van Farioli en spreekt dat na fiasco op 18 augustus ook uit'

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft dit seizoen al veel complimenten gekregen voor zijn verrichte werk in Amsterdam en geniet het vertrouwen van de club, maar de technische leiding is op sommige momenten ook wat minder blij geweest met de Italiaan. Zo baalde de clubleiding van het besluit van Farioli om zijn opstelling voor de uitwedstrijd tegen NAC Breda op 18 augustus bijna volledig om te gooien. De oefenmeester kreeg bovendien in de winterstop te horen dat hij in de Eredivisie ‘minder moest wisselen met zijn basisopstelling én meer eigen jeugd moet inpassen’.

Ajax baarde na het afgelopen seizoen opzien met de aanstelling van Farioli. De Amsterdammers leken na twee rampzalig verlopen seizoenen behoefte te hebben aan een ervaren trainer die de club door en door kende, maar lieten hun ogen vallen op een jonge en relatief onervaren trainer. Farioli stond voor de zware uitdaging om Ajax terug aan de top te krijgen. De club kon op de transfermarkt weinig uitrichten, dus bedacht Farioli een andere manier om zijn elftal zo sterk mogelijk voor de dag te laten komen. Zo rouleerde hij er in de eerste maanden van het seizoen lustig op los.

Daarmee zorgde hij op 18 augustus voor het eerst écht voor gefronste wenkbrauwen. Ajax had zich een paar dagen eerder na een knotsgekke strafschoppenserie tegen Panathinaikos geplaatst voor de play-offs van de Europa League. Farioli besloot om die reden zijn opstelling voor het uitduel met NAC flink om te gooien. Aan de aftrap verschenen plots spelers zoals Dies Janse, Kristian Hlynsson, Sivert Mannsverk en Branco van den Boomen. Zonder succes: Ajax maakte op bezoek bij de promovendus een slechte beurt en gaat met 2-1 onderuit. “De eerste kritiek komt op Farioli’s roulatiebeleid, waardoor er weinig automatismen ontstaan en hij zelfs tegen kleine tegenstanders onnodig risico neemt”, zo schrijft Mike Verweij op de website van De Telegraaf.

LEES OOK: Ajax niet gespaard na fiasco in Breda: ‘Het geluk van pokerende Farioli is op’

‘Clubleiding baalt en spreekt dat ook uit’

Na de krappe 1-0 overwinning op sc Heerenveen in de openingsspeelronde, laat Ajax in het tweede weekend van de Eredivisie dus meteen al punten liggen. “De technische clubleiding baalt en spreekt dat ook uit”, zo klinkt het. Farioli heeft daar in eerste instantie weinig boodschap aan. Mede door het Europese programma - Ajax begon eind juli aan de voorrondes en zou uiteindelijk tot de winterstop liefst twaalf Europese wedstrijden spelen - wisselde de trainer er op los. “In de winterstop wordt Farioli te verstaan gegeven dat hij in competitieverband minder moet wisselen met zijn basisopstelling én meer eigen jeugd moet inpassen. Het zal een goede zet blijken”, zo schrijft Verweij. In de tweede seizoenshelft werkt Farioli inderdaad meer met een vaste elf en maken spelers als Rayane Bounida, Sean Steur en Don-Angelo Konadu hun debuut in de hoofdmacht.

LEES OOK: Hato niet blij met Farioli: 'Gesprekken tussen Kroes en zaakwaarnemer'

Volgens Verweij werd Farioli ‘het slippertje bij NAC Breda’ overigens al snel ‘vergeven’. Vier dagen na de 2-1 nederlaag in Breda, wint Ajax de heenwedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok in de play-offs van de Europa League met 1-4. Daarmee zetten de Amsterdammers een grote stap richting plaatsing voor het hoofdtoernooi. De return in de Johan Cruijff ArenA blijkt een formaliteit: Ajax wint met 3-0 en is verzekerd van acht wedstrijden in de competitiefase van de Europa League. “Die kwalificatie is cruciaal voor de club en heeft in de derde voorronde aan een zijden draadje gehangen. Tegen Panathinaikos waren er in de strafschoppenserie 34 (!) penalty’s nodig. Het is de dagen daarna de eerste keer dat de gangen van het spelersdomein op De Toekomst en in de ArenA vol hangen met foto’s van beslissende momenten en juichende Ajacieden. Met ‘succesbeleving’ en door middel van teambuilding wil Farioli Ajax mentaal sterker maken”, zo klinkt het.

