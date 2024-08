Ajax niet gespaard na fiasco in Breda: ‘Het geluk van pokerende Farioli is op’

Ajax wordt niet gespaard in de Nederlandse ochtendkranten na de wanprestatie in het Rat Verlegh Stadion in Breda. De ploeg van trainer Francesco Farioli ging met 2-1 onderuit op bezoek bij NAC. Vooral de vele wijzigingen die de Italiaanse oefenmeester doorvoerde kan rekenen op weinig goedkeuring.

“Geluk pokerende Farioli op”, kopt De Telegraaf, waarbij het verwijst naar de vele wissels die de oefenmeester van Ajax doorvoerde. Zo begonnen ten opzichte van het Europa League-duel tegen Panathinaikos alleen Remko Pasveer, Josip Sutalo en Jorrel in de basis tegen NAC.

“Het 'gewoon' opstellen van Devyne Rensch, Jordan Henderson, Steven Berghuis, Kenneth Taylor en Steven Bergwijn om NAC Breda zo snel mogelijk over de knie te leggen, was op basis van de data dus opnieuw geen optie voor de Italiaan. Farioli wil 'frisse benen' en volgt - tot de wedstrijd in Breda met succes - zijn eigen weg.”

Ook het Algemeen Dagblad is uiterst kritisch op het wisselbeleid van Farioli. “Nederlaag van Ajax bij NAC zorgt voor chagrijn en vraagtekens bij (wissel)beleid trainer Francesco Farioli”, kopt de krant. “Ajax oogde onder Farioli minder zwak dan in het voorbije rampseizoen. Tot het kwaliteitsarme NAC het op acht plekken gewijzigde elftal de tweede nederlaag in een week toebracht. Zo kreeg het Amsterdamse optimisme een flinke knauw.”

Onsamenhangend Ajax

De Volkskrant is ook allerminst te spreken over het ‘onsamenhangende’ Ajax. De bezoekers kregen het ‘kwalitatief arme, maar dapper strijdende NAC niet kapotgespeeld’. “Ajax moest toezien hoe de thuisploeg een kwartier na rust verrassend op voorsprong kwam”, aldus de krant. “Leunend met zijn rechterarm tegen de dug-out zag Jordan Henderson hoe een zwak Ajax in een uitgelaten Rat Verlegh Stadion te kijk werd gezet door het gepromoveerde NAC. De aanvoerder van Amsterdammers boog het hoofd deemoedig toen NAC-verdediger Jan van den Bergh in blessuretijd het winnende doelpunt binnenkopte: 2-1.”

Ook Het Parool constateert een onsamenhangend Ajax en spreekt van ‘de eerste mokerslag van het seizoen’. “Farioli zag zijn – wederom flink gewijzigde ploeg – ploeg inspiratieloos voor de dag komen en zelfs met lege handen achterblijven toen hij voor de volle buit wisselde”, klinkt het. “Drie dagen nadat Farioli met Ajax aan de eerste klap in het gezicht ontsnapte tijdens de krankzinnige penaltyserie tegen Panathinaikos, liet het zich uitgerekend door het armoedige NAC voor het eerst knock-out slaan.”

