Gedrag van Steven Bergwijn tegen NAC irriteert Ajax-fans: ‘Dat doe je tóch niet’

is zondagmiddag reserve bij Ajax in de uitwedstrijd tegen NAC Berda, maar de vedette van de Amsterdammers is desalniettemin in de eerste helft het mikpunt van kritiek. Reden is een moment dat in de 28ste minuut van de wedstrijd in beeld werd gebracht door ESPN.

Bergwijn begon tegen NAC als reserve. Na een klein halfuur voetballen schakelde ESPN naar de bank van Ajax, waar Bergwijn samen met Steven Berghuis, Jordan Henderson en Kenneth Taylor zat. De drie laatstgenoemde keken geconcentreerd naar de wedstrijd; Bergwijn werd gapend vastgelegd door de camera’s. “Heel sprankelend is het ook niet: dat klopt wel. Bergwijn heeft daar ook een beetje last van”, becommentarieerde commentator Michiel Teeling het moment. Op dat moment was er nog niet gescoord in Breda.

Ajax-fans online zijn overduidelijk niet blij met het moment van Bergwijn. “Zelfs als Bergwijn niet speelt, werkt hij me op m’n zenuwen. Hij zit erbij alsof hij een uur geleden pas is opgestaan. Die had ik met zo’n houding toch echt thuisgelaten”, schrijft iemand bijvoorbeeld op X. Eén supporter stelt dat Bergwijn ‘totaal ongeïnteresseerd’ op de bank zit, terwijl een andere voorstelt om de aanvaller de gehele wedstrijd op de bank te laten.