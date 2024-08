Henderson legt uit waarom Gaaei de beslissende penalty nam bij Ajax

Dat de beslissende penalty nam bij Ajax - Panathinaikos, was opvallend. Nadat alle elf spelers een strafschop hadden genomen, begon Ajax weer van vooraf aan, met dezelfde vijf nemers die op dezelfde volgorde achter de bal gingen staan. Maar bij de zesde penalty werd de volgorde opgeschud. Niet , maar Gaaei ging achter de bal staan.

In gesprek met Ziggo Sport legt Henderson uit waarom Gaaei de strafschop nam. “We vroegen aan de scheidsrechter of we onze volgorde mochten wijzigen. Een paar spelers die hadden gemist, wilden op een andere plek. De scheidsrechter zei dat het mocht. Brian (Brobbey, red.) kon de wedstrijd beslissen, maar hij miste. Toen zei Anton tegen me: ‘Als zij scoren, dan mag jij hem nemen, maar als ze missen, mag ik dan?’”

“Ze misten en ik zei tegen Anton: ‘Ga ervoor. Pak de glorie. Zorg dat je scoort.’ En om eerlijk te zijn is hij waarschijnlijk ook een betere penaltynemer dan ik. Hij verdient de glorie ook. Hij werkt hard, hij speelde dit weekend goed en hij is een topgozer. Hij wilde graag de kans om de wedstrijd te beslissen. Dat was belangrijk voor hem, voelde ik aan.” Daarna grapt Henderson: “Ik wilde gewoon zelf niet nemen. Nee, maar hij is er toch beter in.”

