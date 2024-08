Driessen: ‘Farioli pleegt regelrechte aanklacht tegen vier spelers van Ajax’

Valentijn Driessen vindt het zeer opmerkelijk dat Francesco Farioli kiest voor zoveel rotatie in zijn elftal. De columnist van De Telegraaf denkt dat de Italiaan ‘geen inhoud kweekt’ bij zijn beste spelers, zoals , , en .

Ajax verloor afgelopen weekend met 2-1 van NAC Breda, waardoor het positieve geluid rondom de club een ommezwaai krijgt. Farioli koos tegen de promovendus, vorig seizoen de nummer acht van de Keuken Divisie, voor acht wijzigingen in zijn basiself. Onder meer Taylor, Henderson en Berghuis namen plaats op de reservebank.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Wesley Sneijder weet waar het lek van Ajax zit: ‘Dat moet haast wel’

“Farioli praat liever over fitte benen, over waarom hij elftallen iedere keer door elkaar husselt, maar werken aan automatismen, vooral in de aanval, is er niet bij”, zegt Driessen, die vervolgens uithaalt naar de Italiaan. “Het is trouwens een regelrechte aanklacht tegen spelers als Steven Berghuis, Jordan Henderson, Kenneth Taylor en Jorrel Hato dat zij geen drie wedstrijden in de week kunnen spelen”, aldus de columnist.

LEES OOK: ESPN geniet van gedrag Robin van Persie, vlak voor Ajax - sc Heerenveen

“Dat Steven Bergwijn en Brian Brobbey na het EK nog niet topfit zijn, valt te begrijpen, maar die anderen spelen al jaren drie duels in de week en Farioli houdt ze vanwege fysieke data op de bank. Dan kweek je geen inhoud bij je beste spelers”, sluit Driessen af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Grote aankoop stelt opnieuw teleur bij Ajax: één actie toont enorme vormdip

Een aankoop uit het Sven Mislintat-tijdperk kan nog steeds niet overtuigen bij Ajax.