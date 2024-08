ESPN geniet van gedrag Robin van Persie, vlak voor Ajax - sc Heerenveen

Robin van Persie staat voor zijn debuut in het betaald voetbal als voetbaltrainer. Zondagmiddag neemt hij het met sc Heerenveen op tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Hij bleek goedgehumeurd voor de wedstrijd, zo zagen Jan Joost van Gangelen en Marciano Vink van ESPN.

Van Persie deelde veel mensen handjes uit in de Johan Cruijff ArenA. Zo ook aan collega-trainer Francesco Farioli van Ajax. “Een mooie ontmoeting tussen Farioli en Van Persie. Hij is een beginnend trainer, maar het is natuurlijk echt een wereldster”, zei Van Gangelen.

“Het is een absolute wereldster”, beaamde Vink. “Wij hebben geen idee. Als Van Persie bij Manchester United binnenloopt, dan gaan alle deuren echt open. Laat staan bij Arsenal. In Nederland leeft het idee ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’, maar in het buitenland zijn dat soort spelers supersterren.”

Van Persie maakte ook een praatje en ging op de foto met een pupil van Ajax, die mocht hooghouden op het veld. Desgevraagd zei Van Persie daarover: “Hij heeft 61 keer hooggehouden! Voor de mensen thuis: een hartstikke mooie prestatie.”

