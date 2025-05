‘Feyenoord wil 22-jarige verdediger uit KKD binnenhalen’

Feyenoord heeft interesse in De Graafschap-aanvoerder , weet De Gelderlander. De 22-jarige verdediger is aankomende zomer transfervrij en zou ‘de clubs voor het uitkiezen hebben’.

Willemsen is bezig aan zijn derde seizoen in het profvoetbal, al speelde hij in zijn eerste twee jaren voor De Graafschap in totaal slechts acht wedstrijden. Dit seizoen is de centrale verdediger echter een vaste waarde voor het elftal van Marinus Dijkhuizen, en was hij in de laatste reguliere Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd zelfs aanvoerder. De Graafschap won met 1-4 en plaatste zich als nummer zes voor de play-offs om promotie/degradatie.

Het contract van Willemsen loopt deze zomer af, maar De Superboer kan volgens De Gelderlander bij meerdere clubs terecht. Allereerst zou Feyenoord Willemsen willen vastleggen en hem vervolgens willen verhuren aan satellietclub FC Dordrecht.

Ook KNVB-Bekerwinnaar Go Ahead Eagles zou azen op Willemsen. De verdediger zou bovendien zijn contract bij De Graafschap kunnen verlengen. Voor nu staan eerst de Keuken Kampioen play-offs op het programma, waarin de club na zes jaar weer kan terugkeren naar de Eredivisie. Allereerst staat een dubbele ontmoeting met FC Dordrecht op het programma.

