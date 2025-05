Van Hooijdonk bewierookt Feyenoorder: ‘Met hem had Ajax de schaal al in handen’

Pierre van Hooijdonk denkt dat Ajax al kampioen was geweest, als Hwang In-Beom voor de Amsterdammers had gespeeld. Dat stelt de oud-spits van Feyenoord in Studio Voetbal. De Zuid-Koreaanse middenvelder krijgt lovende, maar ook kritische commentaren van de analisten in het programma.

Ibrahim Afellay begint over Hwang, die hij niet voor de eerste indruk vond maken in de verloren wedstrijd tegen PSV (3-2): “Wat een goede speler is dat. Hij is non-stop in beweging. Hij heeft helemaal geen aanpassingstijd nodig. Hij wil ook echt de bal hebben onder druk, al wordt hij door twee man ingesloten. Hij weet zich altijd vrij te spelen. Ze kregen geen druk op hem."

Rafael van der Vaart gaat niet mee in de lofzang over Hwang: "Waar was hij toen Feyenoord hem echt nodig had?" Feyenoord verspeelde een 2-0 voorsprong in de tweede helft. Afellay verdedigt de middenvelder: "Zijn werk doet hij goed, maar andere spelers moeten ook gaten dichtlopen." Van der Vaart blijft kritisch: "Ik heb hem daarna totaal niet meer gezien. Op het moment dat het echt gevraagd werd, was er geen één speler die het kon doen."

Van Hooijdonk denkt dat de uit handen gegeven voorsprong te maken heeft met vermoeidheid: “"Het was op bij Feyenoord in de tweede helft. Soms heb je daar weinig invloed op.” De analist vond Hwang positief opvallen: “Hij was een van de betere Feyenoorders.” Later gaat Van Hooijdonk verder: “Als Ajax Hwang had op de positie van Jordan Henderson, dan had je al met de schaal in je handen gestaan."

