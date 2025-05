Van der Vaart benoemt 'meest treurige' moment voor Ajax-fans zondag: 'Maar ook wel weer mooi'

Rafael van der Vaart zag zondag een zeer pijnlijk moment tijdens de slotfase van Ajax - NEC (0-3). , in het verleden een zeer gewaardeerde speler in Amsterdam, mocht invallen in de 87e minuut en kreeg een staande ovatie van het thuispubliek.

Het was voor de ploeg van Francesco Farioli een uiterst pijnlijke middag. PSV kwam binnen de kortste keren in De Kuip op een 2-0 achterstand tegen Feyenoord, maar draaide dat uiteindelijk nog hélemaal om. Daardoor kwam de druk bij Ajax te liggen, dat virtueel nog maar één punt voorsprong had op de ploeg van Peter Bosz. Blijkbaar konden de Amsterdammers daar niet mee omgaan, want na negentig minuten spelen stond er een 0-3 eindstand op het bord: een flinke afgang.

Artikel gaat verder onder video

De staande ovatie voor oudgediende Schöne was een pijnlijk symbolisch moment. De fans van Ajax zorgden bij een 0-3 achterstand massaal voor een bedankmoment voor de Deen, maar natuurlijk zal de teleurstelling van de blamage de overhand hebben gehad. "Dat was het meest treurige moment, maar wel leuk. Dit is toch ongelooflijk?", zegt Van der Vaart bij Studio Voetbal. Schöne hangt over een week, op 38-jarige leeftijd, zijn voetbalschoenen aan de wilgen.

LEES OOK: Ajax stort als kaartenhuis in elkaar: 'Dit is voer voor psychologen'

Het feit dat de fans van Ajax met zijn allen gingen klappen voor de middenvelder, vindt Van der Vaart juist wel mooi. "Fantastisch van het Ajax-publiek. Maar het is toch eigenlijk triest dat wanneer je voor het kampioenschap speelt en je 0-3 achter staat, en ze hem (Schöne) nog vijf minuten geven, dan kan hij doen wat hij wil." De analist lijkt aan te willen geven dat de Deen mogelijk met een dubbel gevoel op het veld had gestaan, als hij in de basis was gestart. "Anders was hij er nooit ingekomen. Heel triest, maar ook wel weer mooi voor hem."

'Zij zijn de kampioenen'

De voormalig Nederlands international wil nog een extra compliment brengen aan het publiek in de Johan Cruijff ArenA. "Eigenlijk zijn zij de kampioenen. Ze accepteren alles." Van der Vaart ziet er verschil tussen nu en toen hij er zelf speelde. "In mijn tijd, als ik een hattrick scoorde en daarna een verkeerde bal gaf, gingen ze fluiten. Dat is echt niet normaal, zo kritisch. Maar dat hebben ze nu allemaal laten varen." Veel fans verlieten de Johan Cruijff ArenA echter wel minuten voor tijd.

