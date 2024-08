Vermeulen totaal niet onder de indruk: 'Dit is best een aardig elftal voor de vijfde plaats'

Arno Vermeulen heeft geen hoge pet op van Ajax. De Amsterdammers willen zich dit seizoen dolgraag revancheren voor de teleurstellende prestaties in de voorbije twee jaar en mikken op de derde plek, maar volgens de verslaggever van de NOS mogen ze met de huidige selectie al blij zijn als ze opnieuw vijfde worden. Vermeulen begrijpt tevens niets van de keuzes die trainer Francesco Farioli vooralsnog maakt.

Ajax beleefde afgelopen donderdag nog een historische avond tegen Panathinaikos, maar een paar dagen later liep het in Breda tegen een pijnlijke nederlaag aan. Vermeulen zag het al van mijlenver aankomen. “Dit was een aangekondigd ongeluk natuurlijk, deze wedstrijd”, zo zegt hij zondagavond in Studio Voetbal. “Het verbazingwekkende was eigenlijk dat ze tot vandaag alles hadden gewonnen, maar ook heel slecht voetbalden. Dan kun je de mazzel hebben dat de Europese tegenstanders heel erg tegenvielen, maar ze hadden het vorige week ook al één helft erg moeilijk tegen Heerenveen.”

Volgens Vermeulen is ‘het enige gekke’ aan de nederlaag van Ajax op bezoek bij NAC dat het tegen een gepromoveerde ploeg gebeurde, waarvan Kees van Wonderen aan dezelfde tafel nog zei dat het ‘al blij is dat ze een elftal op de been hebben’. Over het elftal van Ajax is Vermeulen evenmin te spreken. “Dit elftal, heb ik eerder gezegd, is best een aardig elftal voor de vijfde plaats in de Eredivisie. En als je dat combineert met een onervaren trainer, wat Farioli gewoon is. Ik begrijp hem niet. Ik kan hem niet volgen in waarom hij steeds met zoveel spelers wisselt”, zo spreekt Vermeulen zijn onbegrip uit over de keuzes van Farioli.

De Italiaan koos er ook in de uitwedstrijd tegen NAC voor om zijn opstelling door elkaar te husselen. Hij voerde liefst acht wijzigingen door ten opzichte van het thuisduel met Panathinaikos van afgelopen zondag. Alleen Remko Pasveer, Josip Sutalo en Jorrel Hato behielden hun basisplaats. Vermeulen heeft er geen goed woord voor over. “Je denkt toch dat je na zo’n rommelig seizoen zekerheid in wil bouwen, spelers aan elkaar laten wennen. Als je nu, zeker in de competitie, de boel zo door elkaar grabbelt, dan krijg je dit denk ik vanzelf”, aldus de verslaggever.

