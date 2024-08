NAC Breda dient zwak Ajax in blessuretijd pijnlijke nederlaag toe

Ajax heeft zondagmiddag verloren van NAC Breda. Na de penaltythriller van afgelopen donderdag tegen Panathinaikos had Ajax het ook zondag lastig in Breda, leek het een punt te halen, maar kreeg het in blessuretijd de winnende treffer tegen: 2-1. NAC kwam verassend op voorsprong via Matthew Garbett, maar Jorrel Hato poetste die voorsprong al snel weg. In blessuretijd was het de Belgische aanvoerder Jan van den Bergh die het Bredase publiek euforisch maakte.

Na de zinderende wedstrijd tegen het Griekse Panathinaikos besloot trainer Francesco Farioli zijn elftal weer flink te wijzigen zoals ook na de eerste wedstrijd tegen de Grieken. Steven Berghuis, Jordan Henderson, Kenneth Taylor, Devyne Rensch, Youri Baas en Kian Fitz-Jim begonnen niet in Breda. Brian Brobbey had zijn eerste basisplaats van dit seizoen, evenals Bertrand Traoré. De andere vervangers waren Anton Gaaei, Sivert Mannsverk, Mika Godts en Kristian Hlynsson. Voor thuisploeg NAC Breda was het vooral zaak om na de deceptie tegen mede-promovendus FC Groningen van vorige week (4-1 nederlaag) aan het thuispubliek te laten zien dat het meer strijd en passie kan brengen dan vorige week.

In de eerste helft hield NAC zich voornamelijk bezig met tegen houden en slaagde daar heel goed in. Ajax kreeg via Brobbey in de tweede minuut een kans, maar nadat doelman Daniel Bielica die onschadelijk had gemaakt wist Ajax geen enkele kans meer te creëren. Omdat NAC Breda ook niet gevaarlijk werd was de logische ruststand 0-0.

In de tweede helft scoorde NAC uit het niets de openingstreffer. Elías Omarsson stuurde Mathew Garbett weg, die oog in oog met Remko Pasveer rustig bleef en de bal onder de doelman door schoof: 1-0. Lang kon NAC niet genieten van de voorsprong, want zes minuten later was het alweer gelijk. Steven Berghuis mocht aanleggen voor een corner en zijn voorzet vond het hoofd van Hato, die van dichtbij raak kopte: 1-1. Daarna werd Ajax steeds sterker en kostte het de NAC verdedigers steeds meer moeite om de Amsterdammers weg te houden bij het eigen doel. Maar ondanks het enorme overwicht wist Ajax nauwelijks kansen te creëren. In het begin van de blessuretijd had Boy Kemper nog lucht voor een lange rush, die door Gaaei werd gestopt door een overtreding. Uit de vrije trap kopte aanvoerder Van den Bergh raak: 2-1. Daarna drong Ajax nog wel aan, maar scoorde niet meer.

NAC boekt hiermee de eerste zege in vijf jaar in de Eredivisie en komt qua punten op gelijke hoogte met Ajax. Het is voor NAC de eerste competitiezege op Ajax sinds 2007. De Amsterdammers verliezen voor de tweede keer in vier dagen en gaan zich nu opmaken voor het Europese treffen met Jagiellonia, komende donderdag.

