Berghuis zorgt voor enorme verbazing: 'Hoe bestaat het dat Farioli zoiets toestaat?'

Henk Spaan heeft zondagmiddag met grote verbazing naar zitten kijken. De linkspoot had in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam een basisplaats bij Ajax en nam een aantal keer vanuit een veelbelovende positie het Spartaanse doel onder vuur, maar produceerde telkens een afzwaaier. Dat was ook in de slotfase van de wedstrijd het geval, toen Berghuis vanaf een kansrijke plek aanlegde voor een vrije trap. Spaan begrijpt er niets van dat de rechtsbuiten achter de bal ging staan.

Berghuis werd bij aanvang van dit seizoen geacht Ajax bij de hand te nemen, maar beleeft ondanks een goede start een teleurstellend jaar. Hij was weliswaar belangrijk in de voorrondes van de Europa League, maar raakte vervolgens geblesseerd en stond daardoor lang aan de kant. Eenmaal fit heeft hij niet tot nauwelijks belangrijk kunnen zijn voor zijn ploeg. Na 39 wedstrijden in alle competities staat de teller pas op drie doelpunten en zes assists. Zijn invalbeurt op bezoek bij Willem II was hoopgevend, maar in de wedstrijden tegen FC Utrecht en Sparta gaf hij opnieuw niet thuis.

Berghuis kwam een aantal keer in kansrijke positie om Sparta-doelman Nick Olij te testen, maar laatstgenoemde hoefde geen enkele keer in actie te komen. Spaan heeft er met verbazing naar zitten kijken. “Op een site met statistieken vond ik over Berghuis: ‘Player has no significant weaknesses’ (speler heeft geen significante minpunten, red.). Daarom gaat hij zeker achter de bal staan bij een vrije trap, dacht ik. ‘Likes to shoot from distance’ (houdt ervan om van afstand te schieten, red), stond er ook. Dank je de koekoek, mompelde ik”, zo schrijft Spaan in zijn rubriek op de website van Het Parool.

‘Hoe bestaat het dat Farioli zoiets toestaat?’

De columnist kon zich niet vinden in de uitspraken over Berghuis. “De laatste keer dat hij zo scoorde was bij Feyenoord - Emmen in maart 2019. (Volgens Transfermarkt). Waarom denkt hij dan nu, zes jaar later in de twilight van een mooie carrière, de aangewezen figuur te zijn om tegen Sparta de winnende te maken uit een vrije schop? Lekker in de wedstrijd zat Berghuis niet”, zo zag Spaan. Dat gold in het eerste uur voor vrijwel alle spelers in het wit-rood-wit. Pas na de invalbeurten van Wout Weghorst en Jorthy Mokio begon het te lopen bij Ajax, dat plots de kansen aaneen reeg. Maar evenals Berghuis hadden zijn ploeggenoten het vizier niet op scherp staan. Dat bewees de linkspoot met een - voor iemand met zijn traptechniek - dramatische poging. “Hoe bestaat het dat Farioli zoiets toestaat? Ik denk dat Taylor het beter zou doen, hoewel ook hij er niet veel van bakte.”

Op beelden die rondgaan op social media is te zien dat Berghuis zijn vrije trap in kansrijke positie niet eens in de Sparta-muur schoot, maar tegen Gjivai Zechiël, die een paar meter van het rijtje teamgenoten vandaan stond. Het was zeker niet de enige keer dat Berghuis een teleurstellend schot produceerde. “Ik dacht dat Farioli risico’s wilde uitsluiten door het schieten van afstand te verbieden. Luisteren de spelers nog wel naar hem?”, zo vraagt Spaan zich af.

Deze angle is wel echt bizar van Berghuis zijn vrije trap van gister…Die bal was rustig naar de cornervlag gegaan anders..#Ajax #ajaspa #Berghuis #Farioli pic.twitter.com/5eCp2rq70p — Nick (@Niickk_21) April 28, 2025

