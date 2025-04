Nederlandse en Belgische media schrijven precies hetzelfde over dubieus moment met Timber

Arsenal-verdediger had dinsdagavond in de heenwedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de halve finale van de Champions League weinig reden tot klagen over de arbitrage. Timber beging in de openingsfase een aantal overtredingen op , waaronder in de eigen zestien. Zowel Nederlandse als Belgische media zijn van mening dat de scheidsrechter naar de stip had kunnen en misschien wel moeten wijzen.

Timber was in de vorige ronde een van de uitblinkers bij Arsenal. De Nederlander hield zich in het tweeluik met Real Madrid uitstekend staande en bezorgde zijn directe tegenstander Vinícius Júnior twee vervelende avonden. Timber werkte dus met veel vertrouwen toe naar de ontmoeting met PSG, maar tegenover Kvaratskhelia had hij het een stuk lastiger. De Georgiër had het in de eerste twintig minuten op zijn heupen. Timber kwam bij vlagen handen en voeten tekort om de dribbelaar af te stoppen. Hij leek in de eigen zestien té veel risico te nemen door Kvaratskhelia vast te houden, maar de Fransen kregen geen strafschop.

Volgens De Telegraaf mocht Timber niet klagen. “Arsenal en met name Timber had het daarna (na de openingstreffer, red.) zwaar. PSG bleef voor rust maar via die linkerkant opkomen. Timber beging een aantal overtredingen en kwam goed weg toen hij Kvaratskhelia ook in het strafschopgebied naar de grond trok. De arbitrage beoordeelde het als een te licht vergrijp”, zo klinkt het. Het Nieuwsblad zag eveneens dat Timber alle zeilen moest bijzetten in de duels met Kvaratskhelia. “Timber had veel last met de Georgische linksbuiten. Hij flirtte met een penaltyfout toen hij hem tegenhield met de arm en liet hem wat later ook nog eens van dichtbij trappen. Raya bracht nog redding en deed dat ook op de gevaarlijke knal van Doué”, zo schrijven de Belgen.

De collega’s van Het Laatste Nieuws gaan nog een stapje verder en vinden het gek dat naast scheidsrechter Slavko Vincic ook de VAR van dienst niet ingreep na de vermeende overtreding van Timber. “PSG was sterk. Zowel aan de bal als in balverlies. Perfect uitgebalanceerde ploeg. Een offensief trio - Kvaratskhelia, Dembélé, Doué/Barcola - om U tegen te zeggen”, zo is de Belgische krant eerst lovend over de voorhoede van de Parijzenaren, alvorens op het strafschopmoment in te gaan. “Coach Luis Enrique heeft het goed voor elkaar. Hij zag hoe zijn PSG na een kwartier een strafschop kon - eigenlijk moest - krijgen. Kvaratskhelia slingerde zich voorbij twee Arsenal-verdediger en werd dan foutief - ja toch? - afgestopt door Timber. Geen penalty, volgens de scheidsrechter en VAR. Vreemd”, zo klinkt het.

‘Wedstrijd eindigt in mineur voor Timber’

Arsenal en Timber werden in de eerste helft bij vlagen overlopen door PSG, maar hielden de schade beperkt tot één tegentreffer en kregen zelf vlak voor rust een enorme kans op de gelijkmaker. In de tweede helft moest Arsenal opnieuw langszij komen, maar Gianluigi Donnarumma bleek een sta-in-de-weg. Het bleef bij het snelle doelpunt van Ousmane Dembélé, waardoor PSG een eerste stap zette richting de finale van de Champions League en Arsenal volgende week een achterstand zal moeten zien weg te poetsen. “Voor Timber eindigde het duel sowieso in mineur, omdat hij zich tien minuten voor tijd moest laten vervangen”, schrijft De Telegraaf. “Hij had al een paar keer nors naar de zijlijn gekeken; was het niet vanwege zijn ogenschijnlijk lichte fysieke klachten, dan wel door de stand op het scorebord. Trainer Mikel Arteta nam geen risico met de international en haalde hem na een slopende strijd tegen PSG-winger Kvaratskhelia voortijdig naar de kant.”

