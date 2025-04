PSG slaat razendsnel toe tegen Arsenal en zet eerste stap richting CL-finale

Arsenal heeft de heenwedstrijd van de halve finale in de Champions League verloren in eigen huis van Paris Saint-Germain: 0-1. Een vroege goal van Ousmane Dembélé bleek de enige treffer van de wedstrijd en dus doen de Fransen uitstekende zaken om de finale te bereiken. In de tweede helft dacht Arsenal op gelijke hoogte te komen, maar een treffer van Mikel Merino werd afgekeurd door de VAR.

In de halve finale van de Champions League ontmoette Arsenal het Franse Paris Saint-Germain. De Londenaren hadden in de vorige ronde tweemaal gewonnen van Real Madrid, terwijl PSG afrekende met Aston Villa. De eerste 45 minuten was het smullen geblazen in het Emirates Stadium. Beide ploegen probeerden elkaar overal op het veld onder druk te zetten en er werden veel duels uitgevochten met een hoge intensiteit. Voornamelijk Jurrien Timber en Khvicha Kvaratskhelia kwamen elkaar veel tegen.

Artikel gaat verder onder video

De ploeg van Luis Enrique beleefde een bliksemstart en kwam al na vier minuten spelen op voorsprong. Kvaratskhelia legde de bal terug op Ousmane Dembélé die met een enigszins fortuinlijk schot via de binnenkant van de paal wist te scoren. Het eerste half uur was PSG de baas op het veld en kwam Arsenal nauwelijks aan aanvallen toe. Timber kwam goed weg toen de scheidsrechter de bal niet op de stip legde nadat hij zijn directe tegenstander Kvaratskhelia licht vasthield. Daarnaast was Desire Doué dicht bij een treffer, maar zijn schot in de korte hoek werd uitstekend gepakt door Raya.

Naarmate de eerste helft vorderde kwam Arsenal beter in de wedstrijd en kwam het steeds dichterbij het doel van Gianluigi Donnarumma. Zo dacht Mikel Merino van dichtbij de gelijkmaker binnen te kunnen schieten, maar de bal werd net voor zijn voeten weggetikt door Joao Neves. Op slag van rust kreeg Gabriel Martinelli een dot van een kans. Hij stond na een actie van Myles Lewis-Skelly oog in oog met Donnarumma, die liet zien waarom hij een van de beste keepers ter wereld is.

Gelijkmaker Arsenal gaat niet door

In de tweede helft was het Arsenal dat een bliksemstart leek te maken met een treffer van Merino. De Spanjaard kopte een vrije trap van Declan Rice tegen de touwen, maar de VAR had na een lang overleg van meerdere minuten gezien dat het buitenspel was. Niet veel later kreeg Leandro Trossard een grote kans vlak voor de keeper, maar weer had Donnarumma een geweldige redding in huis om zijn ploeg te redden.

PSG probeerde hierna het tempo eruit te halen en hier slaagden de Fransen met verve in. Arsenal kwam niet meer door de verdediging heen en de krachten vloeiden weg bij de spelers. De Londenaren kwamen in de slotfase enkele keren zelfs heel goed weg en mochten van geluk spreken dat het bij 0-1 bleef. Eerst schoof Bradley Barcola van dichtbij de bal naast het doel en een minuut later punterde Goncalo Ramos de bal tegen de lat. Doelpunten vielen er echter niet meer en dus gaat PSG met een 0-1 voorsprong de returnwedstrijd in die volgende week wordt gespeeld in Parijs.

PSG DOET HET 𝐑𝐀𝐙𝐄𝐍𝐃𝐒𝐍𝐄𝐋! 🤯

Kvaratskhelia vindt Dembélé en die heeft het vizier op scherp: 1-0 ❤️‍🔥#ZiggoSport #UCL #ARSPSG pic.twitter.com/868ZG8znvC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 29, 2025

