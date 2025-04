Lichten vallen uit bij Vandaag Inside, studio wordt compleet verrast

De stroomuitval in Spanje en Portugal is de redactie van Vandaag Inside natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgegaan. Tijdens de uitzending van dinsdagavond werd er kort aandacht besteed aan de gebeurtenissen in de Zuid-Europese landen. Na een klein half uur vielen ‘plots’ de lichten uit in de studio.

Miljoenen Spanjaarden en Portugezen zaten maandag zonder stroom. Het vaststellen van de oorzaak van de enorme stroomstoring op het Iberisch schiereiland zal nog wel even duren, zo schrijft de NOS dinsdag. “Maar na een dag vol reparaties en wilde speculaties, wordt geleidelijk meer duidelijk. De Spaanse netbeheerder REE zei op een persconferentie dat duidelijk is dat het stroomnet in het zuidwesten van het land werd getroffen door een ‘dramatisch verlies aan stroomopwekking’. Mogelijk ging het daarbij om de opwekking van zonne-energie”, zo klinkt het. “Het lijkt erop dat de stroomstoring mede zo groot kon worden door het bescheiden aantal verbindingen dat het stroomnetwerk op het Iberisch schiereiland heeft met de rest van Europa.”

Artikel gaat verder onder video

De stroomuitval had gigantische gevolgen voor de inwoners van Spanje en Portugal. Reizigers kwamen vast te zitten op de vliegvelden en in het openbaar vervoer. Buiten ontstonden grote files doordat de verkeersborden niet meer werkten. De supermarkten werden overdonderd door de vele mensen die producten kwamen inslaan in het geval ze nog veel langer zonder stroom zouden zitten. Bij geldautomaten ontstonden eveneens lange rijen. De mensen konden niet met de pin betalen, waardoor ze contact geld op zak wilden hebben. De Spaanse krant El País meldde dinsdag dat de landelijke stroomstoring aan zeker vijf mensen het leven heeft gekost.

Volgens de krant kwamen drie leden uit hetzelfde gezin mogelijk door koolmonoxidevergiftiging om het leven. De slachtoffers zijn een echtpaar en hun zoon uit Ourense in het noordwesten van Spanje. In Madrid kwam een vrouw van middelbare leeftijd om het leven bij een woningbrand, mogelijk ontstaan doordat ze in het donker een kaars probeerde aan te steken, en in Valencia overleed een 46-jarige vrouw die afhankelijk was van een zuurstofapparaat.

Halverwege de uitzending viel het stroom uit bij Vandaag Inside. Bekijk het moment, uiteraard ludiek bedoeld, hieronder.

