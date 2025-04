Feyenoord verschaft duidelijkheid aan Valente na komst Steijn

De naderende komst van naar Feyenoord heeft geen invloed op het mogelijke aantrekken van , zo laat clubwatcher Mikos Gouka weten in de AD Voetbalpodcast. De Rotterdammers hebben nog altijd belangstelling voor de middenvelder van FC Groningen en de kans is groot dat ze nog concreet voor hem gaan worden.

Feyenoord zou zich afgelopen week hebben verzekerd van de diensten van Steijn. De aanvallende middenvelder gaat overkomen van FC Twente en zal voor vier seizoenen tekenen in De Kuip. Met de komst van de topscorer van de Eredivisie is Feyenoord echter nog niet klaar met het versterken van het middenveld, zo weet Gouka.

LEES OOK: Feyenoord meldt zich na landstitel Liverpool

Artikel gaat verder onder video

“Ik hoor nog onbevestigde berichten dat het met de komst van Steijn niet 100% zeker is dat ze tegen Valente zeggen: kies maar voor een andere club of wacht nog een paar jaartjes”, snijdt de journalist het onderwerp aan. “Ze hebben hem nog steeds in het vizier, zoals ook Anderlecht en Ajax hem op het oog hebben. Het is de vraag waar hij voor gaat kiezen, maar het is in ieder geval niet uitgesloten dat Feyenoord daar nog serieus naar gaat hengelen.”

LEES OOK: Edwin van der Sar sprak met Arne Slot over positie bij Ajax

Gouka verwacht wel dat er nog middenvelders moeten vertrekken bij Feyenoord, voordat Valente naar Rotterdam-Zuid kan komen. “Oussama Targhalline is er pas net, maar daar is wel al interesse voor. Het zou kunnen dat ze daar snel geld mee verdienen en daardoor plek zien voor een speler als Valente.” Ook Quinten Timber, die momenteel aan de kant staat met een blessure, zou in de zomer een transfer kunnen maken. “Valente is een ander type, maar je moet straks ook niet met 15 middenvelders zitten.”

Is Feyenoord klaar voor bredere selectie?

Feyenoord zal nu dus voor een lastig vraagstuk staan: moet er door de komst van Steijn een streep door Valente? “Denk je dan: er is gewoon geen plek voor? Of denk je: dit is een exceptioneel talent, dus laten we die ook binnenhalen”, legt de clubwatcher het dilemma voor. “Misschien hebben ze hem komend seizoen nog niet voor de volle 100% nodig, maar daarna wel. Is Feyenoord er al aan toe om de selectie zo breed te maken, of is dat een beetje te veel?”

Moet Feyenoord na Steijn ook Valente proberen in te lijven? Laden... 64.9% Ja, hij kan zeker nuttig zijn 23.8% Alleen als er middenvelders vertrekken 11.3% Nee, hij is overbodig 732 stemmen

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 'FC Twente vermoedt Feyenoord-complot' 🔗

👉 Feyenoord-fans likken vingers af tijdens finale: 'Hij moet in De Kuip blijven!' 🔗

👉 Feyenoord krijgt plots enorm slecht nieuws over transferdoelwit nummer 1 🔗

👉 Feyenoord-target opgehemeld: 'Heerlijk, hij heeft wat weg van Rui Costa' 🔗

👉 Groot nieuws voor Santiago Giménez bij AC Milan 🔗