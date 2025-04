Edwin van der Sar sprak met Arne Slot over positie bij Ajax

Het had niet veel gescheeld, of Arne Slot was in het verleden bij Ajax aan de slag gegaan. Dat onthult Edwin van der Sar zondagmiddag. De huidige coach van Liverpool sprak in zijn Cambuur-tijd met de directie van de Amsterdammers.

Slot begon aan zijn trainerscarrière bij de club waar hij ook zijn spelersloopbaan afsloot: PEC Zwolle. Daar trainde hij een jeugdelftal voor één seizoen, waarna hij door SC Cambuur werd aangetrokken. Slot fungeerde er iets meer dan twee jaar als assistent, waarna hij ook nog een tijdje interim-coach was van de club, samen met Sipke Hulshoff.

In die tijd klopte Ajax bij hem aan. "We hebben hem toen gesproken, we hadden een tip gekregen", onthult Van der Sar in gesprek met Viaplay. "We hadden met Keizer (Marcel, toenmalig hoofdtrainer, red.) natuurlijk wel een connectie, maar we hadden niet de positie beschikbaar die hij graag wilde denk ik."

Dat lijkt te betekenen dat een rol als assistent of trainer bij Ajax er toentertijd niet inzat voor Slot. Bij AZ kreeg hij die kans wél. "AZ had een hogere positie om hem neer te zetten. Ik had hem toen nog niet als hoofdtrainer in gedachten", stelt Van der Sar. In Alkmaar zou Slot twee seizoenen assistent zijn, waarna hij een revelatie werd als hoofdtrainer. Zondag pakt de Bergentheimer de Premier League-titel met Liverpool, een prestatie van formaat.

