De Telegraaf bevestigt Feyenoord-bod voor Watanabe, geschatte vraagprijs bekend

Feyenoord heeft zich met een bod gemeld voor , zo bevestigen bronnen aan De Telegraaf. Zijn huidige club, AA Gent, zou 'iets minder' dan tien miljoen euro willen hebben voor de verdediger.

Eerder deze week passeerden de eerste geruchten over Watanabe en Feyenoord al de revue. Dat verhaal wordt nu via De Telegraaf bevestigd. De afgelopen twee transferperiodes was er al veel interesse voor de Japanse verdediger, die een contract heeft tot medio 2027.

Artikel gaat verder onder video

Watanabe is de laatste jaren uitgegroeid tot een belangrijke speler in Gent. Met zijn 28 jaar kan de verdediger ook wat ervaring toevoegen aan het huidige Feyenoord, dat mogelijk afscheid gaat nemen van Dávid Hancko. Maar er is niet alleen interesse in de Slowaak, maar ook in Thomas Beelen en Jeyland Mitchell.

LEES OOK: 'Als Steijn niet in zijn kracht wordt benut, zal er ongetwijfeld kritiek komen'

Feyenoord doet er dus goed aan alvast voor te sorteren op deze transfers met een bod op Watanabe. Hoe hoog het bod is, is niet bekend. Vorige zomer koppelde Gent een vraagprijs van tien miljoen euro aan de verdediger, maar dat bedrag zal nu lager liggen. Feyenoord is overigens niet de enige club die de Japanner dolgraag wil overnemen.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Brian Priske wordt genoemd in Europese topcompetitie 🔗

👉 Ingewijden onthullen waarom Feyenoord Sem Steijn nú wil halen 🔗

👉 Van Persie-effect zichtbaar: marktwaardes Feyenoord in de lift 🔗

👉 Opvallend: sterspeler van Feyenoord biedt excuses aan richting fans 🔗

👉 Familie Huntelaar ‘ontplofte’ tijdens gesprek met Feyenoord 🔗