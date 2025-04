‘Feyenoord heeft genoeg gezien en biedt miljoenen voor 28-jarige Japanner’

Feyenoord heeft zich in de zoektocht naar een nieuwe centrale verdediger gemeld bij KAA Gent. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl hebben de Rotterdammers een ‘miljoenenbod’ gedaan op . De Japanner staat sinds de zomer van 2023 onder contract in Gent en heeft daar nog een verbintenis tot medio 2027.

Feyenoord hoopt zich in de laatste weken van de competitie nog rechtstreeks te kunnen kwalificeren voor de Champions League en anders in elk geval een ticket voor de voorrondes van het miljardenbal in de wacht te slepen. De Rotterdammers moeten daarvoor nog wel degelijk aan de bak, maar de blik is ook al voorzichtig gericht op het nieuwe seizoen. Zo naderen ze een akkoord met FC Twente over een transfer van Sem Steijn en zouden ze zich nu ook bij KAA Gent hebben gemeld voor Watanabe. Volgens 1908.nl is de Japanse centrale verdediger ‘uitvoerig gescout en gevolgd’ door Feyenoord, dat dus concreet is geworden.

“Een maand geleden toonde Feyenoord al zijn interesse in de rechtsbenige centrale verdediger; nu is er ook een officieel bod uitgebracht om de Japanner los te weken uit België”, zo klinkt het. Over de hoogte van het Rotterdamse bod zouden de ingewijden vooralsnog ‘geen uitspraken’ willen doen, maar volgens de nieuwssite gaat het om miljoenen. Watanabe verruilde zijn thuisland begin 2022 voor een avontuur bij KV Kortrijk. Die club ruilde hij anderhalf jaar later in voor KAA Gent. Hij speelde tot op heden 98 wedstrijden voor de Belgische topclub. Dit seizoen staat de teller op 46 duels in alle competities. Daarin scoorde hij drie keer en pakte hij acht gele kaarten.

Bij Feyenoord houdt men naar verluidt rekening met het vertrek van twee rechtsbenige verdedigers. Robin van Persie heeft momenteel nog de beschikking over Thomas Beelen, Gernot Trauner en Jeyland Mitchell, maar Trauner en Mitchell lijken Feyenoord komende zomer te gaan verlaten. Niet voor niets heeft de club zich gemeld bij KAA Gent voor de komst van Watanabe. De Japanner staat naar verluidt open voor een overgang naar Rotterdam-Zuid. Een transfer wordt ‘realistisch ingeschat’.

