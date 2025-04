Carola Schouten meldt zich bij Feyenoord: 'Ik ben het niet met ze eens, hoop dat het niet meer hoeft'

Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam is van mening dat Feyenoord meer verantwoordelijkheid moet nemen voor het gedrag van zijn supporters buiten het stadion. Dat heeft Schouten aangegeven in gesprek met de leiding van de huidige nummer drie van de Eredivisie. Het CDA zou volgende maand een motie willen indienen over een gedragscode bij Feyenoord, waar de burgemeester ‘sowieso’ voorstander van is.

De Rotterdamse gemeenteraad kwam donderdagavond bijeen voor een debat over de veiligheid en inclusiviteit bij Feyenoord. Schouten wil niet alleen met Feyenoord in gesprek over een gedragscode voor supportersverenigingen, maar ook dat de club zich sterker uitspreekt over ‘kwalijk gedrag’ van de achterban. Dat schrijft de NOS in samenwerking met Rijnmond. In november meldden het BNNVARA-programma BOOS en de krant NRC dat leden van de harde kern betrokken zijn bij antisemitische en homofobe uitingen en doodsbedreigingen. Zij stellen dat Feyenoord hen ‘de hand boven het hoofd’ zou houden.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Feyenoord probeerde aangifte tegen te houden na mishandeling in De Kuip’

Burgemeester Schouten is na de publicaties in gesprek gegaan met de directie van Feyenoord. “Ik heb in beide gesprekken gezegd dat het uitmaakt wat Feyenoord zegt en doet. Op het moment dat bepaalde zaken bovenkomen, is het belangrijk dat een club zich uitspreekt. Dat de club laat weten wat ze ervan vindt en dat ze afstand neemt van zaken die gewoon niet deugen. Die boodschap heb ik heel duidelijk gemaakt”, zo wordt Schouten geciteerd. Ze zou zich vorige maand opnieuw hebben gemeld bij Feyenoord, nadat er op een viaduct een spandoek werd opgehangen met een dreigende tekst gericht aan Paul van Dorst van de Roze Kameraden. “Een bewoner van onze stad wordt iets toegewenst wat ik hier niet ga herhalen. Ik heb daarover contact gezocht met Feyenoord en gezegd: jouw naam wordt gebruikt om dat soort teksten op een viaduct te plaatsen”, zo klinkt het.

LEES OOK: Feyenoord grijpt in na BOOS-uitzending: 'Niet meer welkom'

Schouten oneens met Feyenoord

Schouten hoopte dat Feyenoord zich bewust was van het feit dat de verantwoordelijkheid die de club heeft ‘verder gaat dan wat er in het stadion gebeurt bij een wedstrijd’. Volgens de burgemeester gaat het om ‘de impact die je hebt op de stad’. De Stadionclub stelde in dat gesprek echter dat het ‘geen verantwoordelijkheid kan dragen voor het gedrag van supporters buiten het stadion’. Schouten kan zich daar niet in vinden. “Ik ben het niet met ze eens. Ik vind dat je je daar wel over moet uitspreken, omdat het, ook al doe je het niet zelf, het wel in jouw naam gebeurt. Ik zal Feyenoord daarover blijven aanspreken als daar aanleiding toe is. Ik hoop dat het niet meer hoeft.”

Het CDA kan voor zijn motie over een gedragscode bij Feyenoord in elk geval rekenen op de volledige steun van Schouten. “Ik vind het goed dat wij als raad zeggen: u staat niet alleen in het aanpakken van dit soort problematiek. We gaan als stad niet zeggen wat de ander beter kan doen, maar: hoe kunnen we elkaar helpen om de situatie te verbeteren? Dit is iets wat ons allemaal aangaat”, zo klinkt het.

