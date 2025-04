Feyenoord grijpt in na BOOS-uitzending: 'Niet meer welkom'

Feyenoord heeft maatregelen genomen naar aanleiding van de veelbesproken uitzending van BOOS van presentator Tim Hofman. Het programma meldt zelf op Instagram dat burgemeester Carola Schouten van Rotterdam het gesprek met de club is aangegaan en dat een aantal aangekaarte misstanden inmiddels tot het verleden behoort.

In de uitzending van BOOS, die eind november vorig jaar online kwam, onthult Hofman in samenwerking met NRC onder meer hoe leden van de harde kern van Feyenoord ondanks stadionverboden verschillende gunsten van de clubleiding kregen. Zo was te zien hoe supporters die niet meer welkom zijn in De Kuip tóch op 'voorverkenning' naar Spanje werden gestuurd voorafgaand aan een Champions League-duel met Girona. Ook zou doelman Justin Bijlow een innige vriendschap onderhouden met een lid van de harde kern die het nodige op zijn kerfstok heeft.

Dat komt inmiddels niet meer voor, schrijft BOOS in een story op Instagram. "Feyenoord-fans met een stadionverbod zijn niet meer welkom bij door de club georganiseerde evenementen en zakelijke afspraken", weet het programma. "Dat geldt niet alleen voor bijeenkomsten in De Kuip, maar ook voor bijeenkomsten op locaties buiten het stadion", laat de gemeente Rotterdam weten aan de makers van het programma.

Feyenoord heeft alleen vóór het online komen van de bewuste uitzending van BOOS een officieel statement naar buiten gebracht. Daarin liet de club weten vierkant achter het eigen supportersbeleid te staan. De lokale driehoek (gemeente, politie, Openbaar Ministerie) is van mening dat de club juist een heel ander standpunt in had moeten nemen, zo blijkt uit een brief van Schouten aan de Rotterdamse gemeenteraad waar BOOS uit citeert. Het was 'beter geweest' als Feyenoord 'duidelijker publiekelijk had uitgesproken en daarmee nadrukkelijker afstand had genomen van de misdragingen van een klein, maar hardnekkig deel van de Feyenoord-aanhang', schrijft Schouten.

De burgemeester meldt in haar brief dat Feyenoord 'de komende periode extra wil investeren in de positieve rol die de club kan betekenen voor de stad'. In het kader daarvan hees de club op 21 maart jongstleden regenboogvlaggen bij het Stadion, waarvan ook een foto op het officiële Instagram-account van Feyenoord werd gepost. "Club van iedereen, voor iedereen", schreef de Rotterdamse club daarbij. "Dat zijn we niet alleen vandaag, op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Dat zijn we iedere dag", aldus Feyenoord.

