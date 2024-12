Woerts hekelt Feyenoord-uitzending BOOS: 'Ik vind dat Tim Hofman hem misbruikt heeft'

Chris Woerts noemt de uitzending van Tim Hofmans programma BOOS over Feyenoord 'een opgeblazen verhaal zonder inhoud'. Volgens de sportmarketeer had Paul van Dorst, oprichter van De Roze Kameraden, een heel ander belang bij zijn medewerking en is Van Dorst door de programmamaker zelfs 'misbruikt' voor de uitzending die vorige week online werd gezet.

In de online rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside wil Woerts graag wat kwijt over de BOOS-uitzending over Feyenoord. "Ik heb me zo geërgerd aan die Tim Hofman", steekt de sportmarketeer van wal. "Er is maar één instantie in Nederland die rechtspreekt over misdragingen, en dat is de rechter. Die jongens die nu beschuldigd werden, of werden opgevoerd zowel in NRC als bij BOOS, die hebben hun straf gehad en zijn veroordeeld. Morgen begint de rechtszaak tegen die jongens die de scheidsrechter hebben mishandeld."

Daarna komt Woerts op Paul van Dorst van De Roze Kameraden, de LHBTIQ+-supportersvereniging van Feyenoord. "Die heeft het maar voor één ding gedaan: zelfgewin, alleen maar om zichzelf te profileren. Ze zijn gelieerd aan het COC in Rotterdam en aan D66." Genee wil enige nuance aanbrengen en stelt dat Van Dorst wel degelijk slachtoffer is geworden van de harde kern. "Ben je gek", slaat Woerts terug. "Sinds 2001 heeft hij al geen seizoenkaart meer. Toen dat Feyenoord City-verhaal ging spelen en toen heeft hij zich geprofileerd als 'Wij zijn homoseksueel en willen een aparte supportersvereniging'. Ik geloof dat ze tien leden hebben, als ze dat al halen. Het is gewoon geldingdrang", meent Woerts.

De sportmarketeer haalt vervolgens een andere belangenorganisatie voor LHBTIQ+'ers, De Roze Leeuw, aan. "Die zeggen: als je je als homoseksueel zó uitspreekt in een community als Feyenoord, waar iedereen gelijk is... Door je zo te profileren, isoleer je jezelf." Woerts denkt dat Van Dorst een ander motief had om in de uitzending van BOOS te verschijnen: "Die heeft zich alleen willen profileren om een wit voetje te halen bij D66. En ik vind dat Tim Hofman hem misbruikt heeft in het hele verhaal. Het is oude wijn in nieuwe zakken en al lang gebeurd. Er is maar één instantie die die jongens kan veroordelen en dat is de rechter", aldus Woerts. Dat Feyenoord actief probeerde een aangifte te voorkomen in de zaak van de mishandelde scheidsrechter, begrijpt de sportmarketeer wel: 'Die willen natuurlijk bemiddelen, want het is nu rustig bij de club en er zijn weinig supportersincidenten. En dit is een opgeblazen verhaal zonder inhoud", aldus Woerts.

